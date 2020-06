Pandizucchero dona centinaia di mascherine ai bambini ospiti del Papa Giovanni XXIII

Il sorriso dei bambini. E la loro sicurezza. Questo il significato del gesto simbolico compiuto a favore dei piccoli pazienti del Pronto Soccorso Pediatrico e del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo da parte di Pandizucchero.

Ronald Tellini, titolare insieme alla famiglia dello storico e rinomato chiosco di gelati di Almè, ha consegnato infatti alcune centinaia di mascherine chirurgiche baby – fabbricate in bergamasca – costituite da tre strati di tessuto filtrante, traspirante e resistente. Che, come presidio medico di classe 1, costituiscono un efficace sistema di barriera contro la trasmissione di organismi trasportati dall’aria, come il Covid-19, per i piccoli ospiti del Papa Giovanni XXIII che – per precauzione – sono tenuti a indossarle.

La donazione è frutto di una decisione assunta da Pandizucchero durante il lockdown imposto dalla pandemia. Pandizucchero era sceso in campo, per dare il suo contributo nell’emergenza Coronavirus, attraverso il proprio prodotto icona: il gelato. Devolvendo, ad ogni consegna effettuata a casa, la cifra simbolica di un euro per l’acquisto delle speciali mascherine. La consegna della donazione si è svolta in un clima semplice e di commozione alla Direzione dell’ospedale alla presenza, tra gli altri, del direttore sanitario Fabio Pezzoli e Maurizio Ruggeri, responsabile UOS Pediatria d’Urgenza, che hanno ringraziato per il gesto.

Sulle mascherine colorate destinate ai piccoli ospiti del Papa Giovanni XXIII sono disegnati cuori, gatti, dinosauri e gufi. Uno spasso, per i bambini.