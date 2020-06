Marco Corti conquista l’Iron Everest

Si è conclusa nella notte tra sabato 20 e domenica 21 giugno la sfida di Marco Corti, che con il tempo di 17 ore e 5 minuti ha conquistato Iron Everest: una sfida di triathlon, su distanza IronMan con dislivello 8848 metri.

Partito alle 5.05 di mattina di sabato 20 giugno con 3,8 km di nuoto nelle acque del Lago d’Iseo a Tavernola Bergamasca, è uscito dopo un’ora e quindici minuti ed ha inforcato la bici salendo verso Parzanica.

Ha affrontato la salita per 12 volte, accumulando 180 km e circa 7000 mt di dislivello. Nessuna pausa per Marco, grazie anche all’assistenza della fidanzata in cima alla salita e dei genitori

alla base. Alle 15.40 ha cambiato le scarpe per risalire 3 volte di corsa fino al Santuario della Santissima Trinità.

La lunga giornata e il sole battente non hanno fermato Marco, che è riuscito a conquistare questo record alle 22.05.

In molti tra compagni di squadra, amici e atleti hanno accompagnato Marco verso la fine di questa lunga giornata, tra cui anche l’ex ciclista Alessandro Bertolini e il Team ElleErre.

Ecco le parole di Marco: “È stata davvero molto dura, sono partito alla grande in bici e il mio fisico ha retto bene, a parte qualche crisi al nono giro. Il primo giro della corsa è stato

il più critico, avevo una sensazione costante di nausea. Grazie al sostegno della mia famiglia, dei miei amici e sponsor sono però riuscito ad arrivare al termine di questa grande sfida.

Sono davvero enormemente soddisfatto’’.

Ancora impegnato nella sfida gli altri atleti Cristiano Tara, Marco Vanetti e Pierluigi Galassi, mentre si è ritirato Francesco Uberto.





L’evento, ideato da Marco e organizzato da ElleErre e HardSkin, ha riscontrato la curiosità di molti turisti e abitanti di Parzanica, che hanno accolto la sfida con grande piacere.

Marco Corti, ex ciclista professionista ora convertito al triathlon, vanta tre partecipazioni a Ironman World Championship Kona, un terzo posto a Israman 2019, un terzo posto Ironman

70.3 Muskoka (Canada) 2018 e ha concluso terzo Chia Half Triathlon 2019.