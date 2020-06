Frommywindow, da Bergamo una finestra su 5 continenti ai tempi del Covid

Chiusi tra le mura domestiche, nel pieno dell’emergenza sanitaria da covid19, a Bergamo epicentro della pandemia.

Un silenzio irreale tutto intorno pur nel cuore della turistica Città Alta, sopita anch’essa dal lockdown che ha paralizzato il paese per settimane. Qui, un piccolo terrazzino affacciato sulla medioevale piazza Mercato del Fieno si è trasformato in una finestra spalancata sul mondo.

“Frommywindow” è una community nata su Facebook il 23 aprile 2020 che oggi conta oltre 500 persone da tutti e cinque i continenti che “postano” immagini di vita e quotidianità dalla propria finestra di casa. Scatti autentici dall’Italia, Brasile, Corea, Singapore, Stati Uniti, Nepal e molti altri luoghi del mondo che, senza la pretesa della posa perfetta, raccontano cosa c’è al di là del vetro che segna il confine tra la propria casa e il proprio mondo al tempo dell’isolamento.

Un gruppo pubblico molto attivo, che cresce spontaneamente. Non c’è trucco e non c’è inganno: nessuna promozione a pagamento né scopo commerciale. Solo il desiderio di condividere, comunicare, conoscere. Stare vicini seppur lontani e in difficoltà. Il progetto è nato da un’idea di Ralf Becker, tedesco d’origine e bergamasco d’adozione, architetto, appassionato di turismo responsabile, attivista dell’Associazione Servas Porte Aperte, che promuove i valori della pace e dell’amicizia attraverso i viaggi e l’ospitalità.

“Frommywindow” è nato, prima che come gruppo social come album di fotografie che ho raccolto e condiviso online con gli amici sparsi per il mondo, tutti chiusi in casa, uniti in una condizione inedita e drammatica. Un modo per condividere sguardi, prospettive, vita pur solo dalla nostra finestra di casa che in quei giorni ci proteggeva come una trincea dall’attacco del virus. Un modo, anche, per tenere accesa la speranza. “Frommywindow” ha superato la fase 2 e 3 post lockdown e ha scelto, spontaneamente, di continuare ad essere un obiettivo sul mondo, un luogo aperto di relazione, solidarietà, condivisione.

“Si è creato davvero un bel gruppo affiatato – prosegue Becker – con nuovi amici che hanno scoperto la nostra città e molti altri luoghi dalla prospettiva personale dei suoi abitanti”.

“Frommywindow” è una finestra sempre aperta a tutti: https://www.facebook.com/groups/frommywindowgroup/