Atalanta-Sassuolo, la diretta del match

Quasi quattro mesi dopo l’ultima volta, riecco l’Atalanta. I nerazzurri ospitano al Gewiss Stadium il Sassuolo di de Zerbi. Si tratta del match di recupero della 25^ giornata, rinviata a febbraio dopo i primi casi di Coronavirus riscontrati in Lombardia.

Per Gasperini una tegola dell’ultim’ora: out Ilicic, che non va nemmeno in panchina, per una distorsione alla caviglia destra.

11′- Caputo in profondità per Defrel, deve uscire dall’area con i piedi Gollini per sventare la minaccia.

9′- Toljan è il primo ammonito per un fallo su Gosens.

5′- Sassuolo che per due volte, con Boga e Caputo, si è trovato davanti a Gollini. In entrambe le occasioni è scattata la trappola del fuorigioco.

1′- Via, si parte!

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1) Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Duvan Zapata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga; Caputo.