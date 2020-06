Sabato pomeriggio

Zingonia, in fiamme l’intero piano di un palazzo: inquilini sgomberati, rogo domato

Diverse squadre dei vigili del fuoco si sono precipitate in viale degli Oleandri: al momento le cause non sono ancora state accertate.

In poco tempo le fiamme hanno interessato l’intero secondo piano di un condominio al civico 4b di viale degli Oleandri, impedendo anche agli inquilini dei piani superiori di passare. Sono stati attimi di paura a Zingonia, nel territorio comunale di Verdellino, nel pomeriggio di sabato 20 giugno. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Dalmine, quelli della centrale di Bergamo e i volontari di Treviglio, insieme ai carabinieri. I vigili del fuoco sono riusciti a sgomberare il palazzo e procedere poi allo spegnimento delle fiamme: la zona compromessa è stata poi messa in sicurezza. Le cause dell’incendi, al momento, non sono ancora state accertate. © Riproduzione riservata