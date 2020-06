The Queen, Alberto Sordi o Massimo Dapporto? La tv del 20 giugno

Per la prima serata in tv, sabato 20 giugno RaiUno alle 21.25 riproporrà “20 anni che siamo italiani”. Una sorta di ”Two People Show” dalle mille possibilità di intreccio narrativo, musicale ed artistico, con ospiti, Orche stra, storytelling. Due personalità complementari che danno vita a tre puntate di intrattenimento puro. Tra leggerezza, divertimento, contenuti, emozioni… ed una modalità di raccontare il nostro paese tutta da scoprire. Conducono Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio.

Su RaiTre alle 20.30 “Aspettando le parole – Le parole della settimana”. A seguire, alle 21.45 il film “Permette? Alberto Sordi”: 18 anni nella vita di Alberto Sordi, dal 1937 al 1954, alla conquista del pubblico e della fama, dall’espulsione dall’Accademia di recitazione dei Filodrammatici di Milano al trionfo di Un americano a Roma. Il giovane Sordi diventa la voce di Oliver Hardy, è sul palco con l’avanspettacolo, poi incontra Fellini. Diventa una sorta di stalker di Vittorio De Sica perché spera di poter lavorare con lui. Ma sono anche gli anni in cui l’Albertone meno conosciuto, quello privato, vive la lunga storia d’amore con Andreina Pagnani che aveva 15 anni più di lui, e ha un rapporto profondo con la madre Maria e col padre Pietro.

Canale5 alle 21.30 riproporrà “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Ossessione senza fine”; su Italia1 alle 21.30 “The Warriors gate”; su La7 alle 21.15 “The Queen – La regina”; su Rai4 alle 21.20 “Gunman”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Desideria – La vita interiore”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – La festa di Hanna”; su Iris alle 20.30 “Mai con uno sconosciuto”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Professione vacanze” e su Italia2 alle 21.15 “Madre!”.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Un borghese piccolo piccolo”. Massimo Dapporto presta corpo e voce all’adattamento teatrale del capolavoro cinematografico diretto da Monicelli e sceneggiato da Cerami con l’indimenticabile interpretazione di Alberto Sordi. Una tragicommedia piccoloborghese per riflettere sul modo in cui subdolamente il potere deforma i rapporti sociali.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “La penna avvelenata”: Lampion viene ferito e Larosière decide di mandarlo in campagna durante la sua convalescenza. Ma non è facile perché un misterioso corvo invia lettere anonime denunciando tutti i vergognosi segreti degli abitanti del villaggio. La coppia di investigatori decide di prendere in mano le cose quando il corvo, stanco di gracidare, inizia a uccidere.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 la fiction “Una vita” e su Real Time alle 21.30 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.