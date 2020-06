Sorpreso a vendere droga in via Bonomelli: arrestato un 47enne pluripregiudicato

Nel pomeriggio di venerdì 19 giugno 2020 la Polizia di Stato ha tratto in arresto il pluri-pregiudicato B.K.R., nato in Tunisia nel 1973, senza fissa dimora.

Nello specifico, personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile era impegnato in un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio “da strada” di sostanze stupefacenti nelle vie maggiormente colpite da fenomeno in questo centro cittadino, ovvero nel quadrilatero comprendente le vie Bonomelli, Paglia, Quarenghi e Paleocapa.

Gli operatori hanno notato l’uomo, ben noto agli Agenti, che lo avevano già in passato sorpreso con delle sostanze stupefacenti: mentre si trovava in bici all’incrocio tra via Bonomelli e via Paglia ha ceduto un involucro contenente 0,30 grammi di eroina a un cittadino italiano, poi recuperato dagli agenti.

Una volta bloccato, B.K.R. ha cercato di fare resistenza, divincolandosi e tentando di opporsi all’arresto in atto: prima ha cercato di ingoiare e poi di disfarsi di due ulteriori involucri di stupefacente, contenenti rispettivamente eroina per un peso di grammi 0,35 e cocaina per un peso di grammi 0,15 circa.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria per il previsto giudizio direttissimo.