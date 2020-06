PlayStation 5: il futuro è adesso

L’11 giugno è stata presentata alla stampa mondiale la nuova console casa Sony: la “PlayStation 5”. Tale macchina, come facilmente intuibile dal nome, è la quinta della storia della società giapponese e la sua uscita, stando ad alcuni leaks trapelati da Amazon Fr, è programmata per il 20 novembre del 2020 con un prezzo che oscillerebbe tra 400 e 500 euro.

La “PS5”, così abbreviata tra gli appassionati, rappresenta la “quinta generazione” di console e inevitabilmente andrà a scontrarsi con la nuova “Xbox Series X” della concorrente Microsoft.

Le specifiche tecniche, così come gli accessori, annunciate sono già da leccarsi i baffi: troveremo infatti un processore Zen 2 di AMD con 8 core a una frequenza variabile limitata a 3,5 GHz, una GPU posta su chip personalizzato, basato su RDNA 2 di AMD, con 36 unità di calcolo funzionanti a frequenza variabile unito poi a una SSD personalizzata e progettata esclusivamente per PlayStation 5 in modo da fornire dati input/output più veloci per tempi di caricamento rapidi e larghezza di banda maggiore, per rendere i giochi più coinvolgenti, oltre a supportare lo streaming di contenuti richiesto dal disco per una risoluzione 8k.

Il design definitivo presenta una scocca elegante e gradevole alla vista, composta da un corpo centrale nero e da due lamine bianche laterali in corrispondenza cromatica con il nuovo controller “DualSense”.

Tale dispositivo, fondamentale tanto quanto la console stessa, presenterà inoltre grilletti adattivi nei tasti L2 e R2 che possono modificare la resistenza secondo necessità, come quando si tende la corda di un arco durante il gioco. Il controller offrirà poi un forte feedback tattile attraverso gli attuatori della bobina vocale, che insieme a un altoparlante del controller migliorato ha lo scopo di offrire una migliore esperienza di gioco. Una connettività USB-C, insieme ad una batteria dalla durata più elevata, è inoltre prevista nel nuovo controller.

Venendo poi all’argomento saliente PS5 non sarà sola, ma sarà ovviamente seguita a ruota da moltissimi giochi che non mancheranno di svuotare i nostri portafogli in tempo zero; tra gli altri troveremo: Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7, Godfall, Horizon: Forbidden West, Oddworld: Soulstorm, Resident Evil 8: Village, Demon Souls e tantissimi altri che qui non abbiamo lo spazio e il tempo di elencare.

Dimenticando per un secondo faide inutili e lotte interne tra i “sonari” e i “boxari”, fazioni venutesi a creare tra i fan e molto spesso basate su opinioni a prescindere piuttosto che su dati reali, è evidente come ormai il mondo dei videogiochi sia divenuto una realtà importantissima dell’economia mondiale, capace di attirare le attenzioni di tutto il mondo con una semplice fotografia.

Ormai è sempre più chiaro: il mondo videoludico è cambiato, i videogiocatori sono cambiati, i giochi si sono evoluti e il futuro, più di tutto, è ora.