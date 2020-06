I bookmakers sicuri: Atalanta facile col Sassuolo, lo stop non inciderà

Non sarà una partita normale e, per una volta, i numeri passano in secondo piano.

L’Atalanta torna in campo dopo l’emergenza Covid, che ha colpito fortemente la città di Bergamo. Servirà cercare di resettare tutto, nonostante gli spalti vuoti, per ricominciare da dove ci si era fermati.

Dal trionfo in Champions con annessa qualificazione ai quarti e dai tredici punti nelle ultime cinque di campionato. Da quel quarto posto da proteggere che significherebbe ancora Champions League.

La banda di Gasperini si trova di fronte un Sassuolo a metà classifica, in una zona abbastanza neutra. Sarà anche per la differenza di motivazioni (che si cumula al divario tecnico), che Gomez e compagni sono nettamente favoriti. Un successo ha infatti secondo Betclic una quota bassa, 1.37, mentre una vittoria del Sassuolo arriva vicino a 8.

Giusto per intenderci: i tre punti dell’Inter contro la Sampdoria, squadra impelagata nella lotta salvezza, hanno una quota più alta: 1.38.

Le magie di Ilicic in Champions League non hanno certo lasciato indifferenti i bookmakers, che puntano ancora forte sull’asso sloveno. Una sua rete nei 90′ è infatti data a 2.10: poco più alto rispetto a Duvan Zapata, che parte da 2.05. Che l’ex Palermo e Fiorentina ricominci da dove aveva interrotto?