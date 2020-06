Covid: bollo, assicurazione, patente e revisione tra proroghe e scadenze

Proroga pagamento bollo, scadenza patente e foglio rosa, esami di guida, revisione moto e assicurazione. Facciamo un po’ di chiarezza sul groviglio di date relative alle proroghe e alle scadenze dei documenti di guida

Scadenze e pagamenti

Concesse a seguito dell’emergenza sanitaria, alcune delle proroghe relative alla burocrazia collegata ad auto e moto sono in procinto di scadere. Dal rinnovo dell’assicurazione alla revisione obbligatoria, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza e vedere punto per punto obblighi e tempistiche.

Revisione

La validità della proroga dipende essenzialmente dalla data di scadenza della revisione. Ecco tutti i dettagli.

– Scaduta entro febbraio 2020: la proroga è concessa fino al 31 ottobre 2020 per circolare in Italia e fino al 30 settembre per gli altri Paesi EU.

– Scaduta o in scadenza dal 18 marzo al 31 agosto 2020: la proroga è in questo caso concessa entro la fine del settimo mese successivo alla data di scadenza della revisione periodica o annuale indicata sulla carta di circolazione. (valida in tutto territorio UE).

– Scadenza dopo il 31 luglio 2020: nessuna proroga, in questo caso bisogna subito procedere con la revisione.

Assicurazione

Per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, per 30 giorni successivi alla scadenza, è consentita la circolazione del veicolo con la polizza assicurativa scaduta, senza che sia applicata alcuna sanzione. La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.

Patente, foglio rosa ed esami

Patente scaduta prima del 1 febbraio 2020 - Se si ha effettuato la visita medica di conferma di validità, si può circolare fino al 30 giugno 2020. Nessuna proroga invece senza visita medica o per chi, dopo essere stato sanzionato per violazione degli artt. 186 o 187 CDS, dovesse avere la patente sospesa fino all’esito positivo della visita di revisione presso una commissione medica.

– Scadute dal 1 febbraio al 31 agosto 2020: 7 mesi dalla data di scadenza riportata sul documento (proroga valida su tutto territorio UE).

I fogli rosa in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 sono prorogati fino al 29 ottobre.

Se i termini di 6 mesi concessi per superare l’esame di teoria sono scaduti o sono in scadenza tra il 31 gennaio e il 28 ottobre, si considerano prorogati fino al 29 ottobre.

Bollo auto e moto

Nella maggior parte dei casi, i bolli vanno saldati entro il 30 giugno, ma in alcuni casi entro il 31 luglio. La situazione, come ben sappiamo, cambia da regione a regione: ecco l’elenco completo con i nuovi termini per i pagamenti.

Lombardia: i bolli in scadenza tra 1 marzo e 31 maggio si pagano entro il 3i ottobre.