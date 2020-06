Alex Zanardi stabile, ma resta gravissimo: “Intubato e con ventilazione artificiale”

Sono rimaste stabili, ma sempre gravissime, le condizioni di Alex Zanardi nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno: il campione paralimpico si trova ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove è stato operato dal neurochirurgo Giuseppe Olivieri.

“Zanardi è arrivato da noi con un trauma cranio-facciale importante – ha spiegato – con un fracasso facciale e una frattura affondata delle ossa del frontale. I numeri al momento sono buoni, ma neurologicamente non è valutabile. È un malato che val la pena di curare, pur rimanendo una situazione molto grave. I quadro neurologico si vedrà a distanza, quando si sveglierà. In questi casi i miglioramenti si vedono nel tempo, i peggioramenti invece possono essere repentini. L’intervento è andato come doveva andare, la situazione iniziale era tanto grave”.

Sulle condizioni di Zanardi, che solo pochi giorni fa era transitato da San Pellegrino Terme, l’ospedale ha emesso un bollettino ufficiale: “In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. È intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico”.