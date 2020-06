Valvole, la Omb di Cenate Sotto fa shopping nel Regno Unito: acquisita la Bel Valves

La Omb Spa di Cenate Sotto diventa ancora più grande. Nella serata di giovedì 18 giugno la società amministrata da Simone Brevi ha acquisito dal gruppo di ingegneria britannico British Engines le attività di Bel Valves Srl, con stabilimenti produttivi in Italia e nel Regno Unito.

Si tratta di un’operazione di grande prestigio per il comparto economico bergamasco, che in questo caso vede in prima linea un’azienda, la Omb, che continua ad investire nonostante il momento di difficoltà del mondo delle valvole.

Proprio la Omb nel luglio del 2017 ha acquistato Vogt Valves di Flowserve Corporation, marchio storico, un’azienda specializzata nella produzione di valvole forgiate, rivolte al mercato dell’industria chimica, petrochimica, petrolifera e dell’energia da oltre 100 anni con sede produttiva in Texas, Stati Uniti.

Omb Valves è stata assistita nell’operazione di acquisizione dal partner dello studio CMA Studio Legale Caffi Maroncelli e Associati Emanuele Cortesi, coadiuvato dai senior associate Matteo Ghilardi e Mauro Alessio. I venditori si sono invece appoggiati allo Studio Legale BonelliErede di Milano. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Giorgio Berta dello Studio BNC, Berta Nembrini Colombini, coadiuvato da Riccardo Rapelli.

Omb Valves Spa ha la propria sede in Cenate Sotto e sedi in Giappone, Corea del Sud, Cina, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti.