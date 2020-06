Francesco Sudati ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Ultimo giorno di spiccata variabilità oggi venerdì 19 giugno, prima di una decisa rimonta della pressione sull’Europa occidentale per merito dell’anticiclone delle Azzorre, che favorirà nei prossimi giorni un rialzo delle temperature e maggiore stabilità, in perfetto tempismo con il solstizio d’estate 2020, che quest’anno avverrà la sera del 20 giugno.

Venerdì 19 giugno 2020

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino irregolarmente nuvoloso sulle Alpi, con qualche debole pioggia nelle zone limitrofe al confine. Su Pianura Padana, Prealpi e Appennino irregolarmente nuvoloso con possibilità di qualche banco di nebbia all’alba su bassa pianura. Nel corso della mattinata schiarite soleggiate alternate a nubi via via più frequenti, specie in montagna, ove già in tarda mattinata o dal primo pomeriggio si verificheranno isolati rovesci e brevi temporali. Nel corso del pomeriggio la fenomenologia tenderà a cessare sul settore occidentale, per trasferirsi, a carattere sparso anche in Pianura Padana. Tra il tardo pomeriggio e la sera cessazione dei fenomeni ovunque e ampi rasserenamenti.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo e comprese tra 14/16 °C (18/20 °C nei grandi centri urbani); Massime senza variazioni di rilievo e comprese tra 25/28 °C;

Sabato 20 giugno 2020

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Durante il pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone montuose, che solo localmente potranno dar luogo a rovesci, in esaurimento entro sera.

Temperature: Minime in lieve diminuzione e comprese tra 12/15 °C (16/19 °C nei grandi centri urbani); Massime in lieve aumento e comprese tra 27/29 °C;

Domenica 21 giugno 2020

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, salvo passaggio di effimere velature passeggere. Durante il pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone montuose, che solo localmente potranno dar luogo a brevi rovesci, in rapido esaurimento.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo e comprese tra 13/16 °C (17/21 °C nei grandi centri urbani); Massime in ulteriore lieve aumento e comprese tra 29/31 °C;