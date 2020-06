Top Dieci, Notte prima degli esami oggi o Transformers? La tv del 19 giugno

Per la prima serata in tv, venerdì 19 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda”Top Dieci”, condotto da Carlo Conti. Due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco alla scoperta dell’identità del nostro Paese. Il loro compito sarà infatti quello di riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d’Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità) tracciando così un preciso identikit del bel Paese , dei suoi usi e costumi e dei gusti degli italiani. Le classifiche riguarderanno sia il passato che il presente, in un gioco con il tempo che ci permetterà di ricordare ciò che siamo stati e riflettere su ciò che siamo.

Su Canale5 alle 21.30 verrà riproposto “Tu si que vales – Editing”.

Rete4 alle 21.25 trasmetterà “Quarto grado – Le storie”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Sulle ali della pazzia”; su RaiTre alle 21.20 “Notte prima degli esami – Oggi”; su Italia 1 alle 21.25 “Transformers 3”; su Rai4 alle 21.20 “Mobius”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Celos – Gelosia”; su La5 alle 21.05 “Emilie Richards – Nostalgia di Sandy Bay”; su Iris alle 20.55 “Bis – Ritorno al passato”; e su Italia2 alle 21.15 “Non avere paura dle buio”

Su Rai5 alle 21.10 spazio al documentario “Art Night – Elliot Erwit”: un ritratto inedito, intimo e tranquillo di uno dei fotografi più amati e seguiti di sempre. Si proseguirà con “State of the art”: arte all’avanguardia: un viaggio lungo gli Stati Uniti alla ricerca di artisti sconosciuti per un progetto unico che racconta l’arte contemporanea americana.

Da segnalare, infine, su La 7 alle 21.15 “Propaganda live – Best”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva” e su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “I Cesaroni” e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.