Tempo di elezioni per Confcooperative Bergamo: assemblea via streaming

Sabato 20 giugno alle 10 Confcooperative Bergamo si riunirà in assemblea per eleggere la nuova dirigenza, pronta a guidare l’Unione provinciale per i prossimi 4 anni. Inizialmente prevista per il 29 febbraio, poi rinviata a seguito della pandemia, sarà organizzata a distanza nel rispetto delle norme anti-covid ed è la prima in streaming a livello regionale. Confcooperative ha infatti allestito una piattaforma e un sistema di interazione che consentirà ai delegati di avere una partecipazione attiva con la possibilità di fare interventi a distanza e soprattutto di esercitare i diritti di voto.

L’assemblea chiama al voto i delegati in rappresentanza delle cooperative associate e a oggi si profila un’indicazione per una lista unitaria e una ricandidatura alla presidenza di Giuseppe Guerini, dal 2012 alla guida di Confcooperative Bergamo, la centrale cooperativa più rappresentativa del territorio bergamasco con una base sociale composta da 296 imprese che raggruppano oltre 137 mila soci e dove sono impiegati più di 14 mila lavoratori.

Durante l’assemblea si eleggeranno il nuovo presidente e il consiglio provinciale, attualmente composto da 33 membri. Per la prima volta, inoltre, l’assemblea prevede una partecipazione elettiva con voto segreto: una scelta politica all’insegna della trasparenza nei confronti di tutti gli associati che saranno liberi di esprimere la loro preferenza. Ogni singolo voto verrà quindi inviato per mail a un indirizzo di posta elettronica dedicato e sarà scrutinato a Roma presso la sede centrale di Confcooperative.

Oltre al rinnovo delle cariche istituzionali l’assemblea congressuale sarà l’occasione per fare il punto della situazione sui quattro anni di mandato della presidenza di Guerini e sulle prossime sfide che il mondo cooperativo sarà chiamato ad affrontare. Temi salienti dell’assemblea saranno proprio l’innovazione, la sostenibilità e la digitalizzazione come sfide per continuare a fare delle cooperative le imprese che costruiscono «beni comuni» duraturi e inclusivi. Imprescindibile poi saranno le azioni da mettere in campo per il “recovery plan cooperativo” che servirà mettere in campo perché le cooperative possano dare il loro apporto fattivo per risollevare l’economia, il lavoro e la tenuta sociale del nostra provincia.

Durante l’assemblea interverrà anche il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.