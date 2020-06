Telmotor cresce ancora e sbarca a Torino

Anche in questo momento delicato Telmotor prosegue la sua corsa, raggiungendo sempre nuovi traguardi. Nel pieno rispetto della situazione d’emergenza e dei protocolli di sicurezza da seguire, l’azienda specializzata nelle forniture elettriche e nella distribuzione di prodotti e marchi di qualità per l’automazione industriale, apre una nuova filiale a Torino, con sede in via Paolo Veronese 218.

Un’operazione in continuità con la volontà di incrementare la propria presenza sul territorio nazionale, scelta strategica che già nel 2019, ha portato Telmotor a consolidare la leadership nei settori di riferimento: automazione industriale, distribuzione di energia, illuminazione, building & home technology, offrendo soluzioni integrate ad ampio raggio per il mondo dell’industria, delle infrastrutture e del terziario.

L’obiettivo dell’azienda è conquistare nuovi presidi su tutto il territorio nazionale, in particolar modo al nord, inserendo figure commerciali, attraverso assunzioni e potenziando i servizi pre e post-vendita. Chiara espressione di questa strategia di espansione è la nuova apertura della filiale torinese, in cui è presente una squadra commerciale, già attiva da qualche anno, e un team di tecnici specializzati in ciascuna delle tre Business Unit.

Un nuovo inizio che testimonia l’impegno di Telmotor nel perseguimento dei propri obiettivi di crescita, anche ai tempi del Covid-19. L’azienda ha infatti saputo reinventarsi e rivoluzionare in tempi brevissimi il proprio modo di operare. Ne è dimostrazione Academy, la grande scuola di Telmotor, che ha continuato a proporre da remoto il proprio percorso didattico, mettendo a disposizione di tutti gli interlocutori un’offerta aggiornata e completa anche per i prossimi mesi.

Tra le attività di successo svolte in questo periodo d’emergenza anche la realizzazione in corso del nuovo canale e-commerce, che offre l’opportunità di gestire gli ordini in modo semplice, intuitivo e con un semplice click. Un portale tecnologico, affidabile e dinamico, che allarga la visione e l’esperienza d’acquisto.

Soprattutto in un momento così complesso, la nuova filiale a Torino assume un ruolo strategico importante in riferimento alla volontà di Telmotor di espandersi e oltrepassare i propri confini, puntando su un modello di business funzionale e coerente con la domanda del mercato, frutto della sapiente unione di innovazione, competenze tecniche e soluzioni integrate delle tre diverse Business Unit.

www.telmotor.it

Telmotor Spa

Telmotor Spa nasce a Bergamo nel 1973 come azienda specializzata nelle forniture elettriche e nella distribuzione di prodotti e marchi di qualità per l’automazione industriale. Negli anni Telmotor ha progressivamente ampliato le proprie competenze al settore della distribuzione di energia, all’illuminazione, alla building & home technology e alle energie rinnovabili, gestendo soluzioni integrate ad ampio raggio per il mondo dell’industria, delle infrastrutture e del terziario.

Costituita da tre grandi Business Unit – Industry Automation, Energy Solutions e Light Consulting – Telmotor oggi conta ben nove diverse sedi aziendali e 320 collaboratori, raggiungendo un volume di affari superiore ai 158 milioni di euro. L’alto profilo tecnico dell’azienda, il personale qualificato e in costante aggiornamento, l’attitudine al problem solving, l’accurata e attenta selezione dei marchi e dei prodotti gestiti, la rapidità del servizio, la consulenza al cliente e l’attenzione alle evoluzioni del settore sono i tratti distintivi della filosofia aziendale che hanno reso Telmotor un punto di riferimento del settore a livello internazionale. Telmotor è l’unico Distributore Solution Partner Siemens nelle Divisioni Digital Factory e Process Industries and Drives ed Approved Partner Value Added Reseller Siemens, oltre a essere Preferred Distributor di Universal Robots. La professionalità dell’azienda è inoltre riconosciuta da altri prestigiosi partner, come Rittal che ha assegnato a Telmotor la Certificazione Industry Solution Advanced, Sick che ha qualificato Telmotor come Elite Distributor Partner e Balluff che identifica l’azienda come Solution Partner.