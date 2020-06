Riapre l’Officina del Ben Essere e a Cascina Gervasoni è festa per l’inizio dell’estate

Fervono i preparativi per la ripresa delle attività all’Officina del Ben Essere a Curno. Il circolo culturale ha riaperto nel rispetto delle norme anti-Covid, mentre lunedì 22 giugno sarà la volta di quello sportivo.

Il direttore tecnico Max Archetti spiega: “Sono giornate molto intense e impegnative, ma siamo pronti per ripartire in sicurezza. Colgo l’occasione per rinnovare l’appello a sostenere il nostro progetto effettuando donazioni per poter tenere aperta l’Officina del Ben Essere: con l’aiuto e il contributo di tutti possiamo farcela”.

“Sto lavorando – aggiunge Archetti – anche per la riapertura dell’accesso alla sede rurale del progetto, l’Ecovillaggio Cascina Gervasoni, dove l’agriturismo è già tornato operativo con consegne a domicilio e servizio take away”.

Proprio alla Cascina Gervasoni, nel week-end di sabato 20 e domenica 21 giugno, si terrà la festa del solstizio d’estate e di chiusura della primavera 2020, su prenotazione per adempiere alle disposizioni volte a contrastare il Coronavirus. Un’occasione di ritrovo sociale in mezzo alla natura tra avventure e passeggiate nel bosco, giochi tradizionali con fiabe all’aperto, laboratori motori, attività con gli animali della cascina, immersioni nel verde e relax.

Per entrambe le giornate il programma prevede: alle 9.30 apertura e accoglienza dell’ecovillaggio, dalle 10.30 alle 13 visita agli animali e all’orto oltre a giochi liberi; dalle 13 alle 14.30 pasto vega-vegetariano take away pic-nic… ed è sempre ben accetto un dono alla festa; dalle 15 allle 18.30 giochi, attività, relax con escursione e attività nel bosco; e alle 19 chiusura dell’attività. Nella serata di sabato, inoltre, sono previsti il banchetto pic-nic, il falò del solstizio e alle 22 l’osservazione delle lucciole tra i campi e i boschi, per concludere alle 23 con una meditazione olistica nel bosco lunare.

Sabato e domenica verranno presentati i campi natura e sport 2020 per famiglie con minori di 6 anni, 7-14 e 14-17 anni. La formula propone ritrovi sociali giornalieri all’insegna di avventure e giochi tradizionali, fiabe all’aperto, laboratori motori, attività con gli animali della fattoria, cascina, scoperta del bosco, immersioni in natura, laboratori, vita di cascina i fattoria, cucina, libertà e relax.

L’organizzazione delle giornate prevede l’accoglienza dalle 8.30 alle 9.30 e il proseguo delle attività fino alle 16.30 (è disponibile servizio navetta per i partecipanti).

Si potrà pernottare dal lunedì al venerdì dal 22 al 26 giugno; dal 29 giuno al 3 luglio; dal 6 al 10 luglio; dal 13 al 17 luglio; dal 20 al 24 luglio; dal 27 al 31 luglio; agosto e settembre da prenotare.

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.

La Casa laboratorio Cascina Gervasoni si trova nella frazione Foppe di San Giovanni Bianco. Per avere ulteriori informazioni consultare il sito www.maxarchetti.it oppure telefonare al numero 3382677703.