L’Atalanta per Bergamo: the show must go on!

L’ultimo fotogramma relativo all’Atalanta risale allo scorso 10 marzo. L’ultimo fermo immagine impresso nella mente dei tifosi orobici è la squadra nero-azzurra unita davanti alle telecamere nella cornice surreale di un Mestalla completamente deserto.

Una semplice maglietta, una piccola scritta in blu di Persia che racchiudeva un messaggio potente. Il punto più alto della storia atalantina (la qualificazione ai quarti di finale di Champions League conquistata contro il Valencia) doveva purtroppo lasciare spazio all’inizio di un dramma immenso per l’intera terra bergamasca.

Dopo il 3-4 rifilato agli spagnoli la città appariva deserta: niente caroselli, niente maxi-accoglienze all’aeroporto, Bergamo era entrata nel lockdown che di lì a poche ore avrebbe paralizzato l’intera Italia. Tutto fermo, sospeso, ovviamente anche il calcio prima italiano e poi europeo ha dovuto adeguarsi e bloccare le competizioni in tempo di pandemia.

Mentre nelle corsie degli ospedali si lottava per salvare vite, il sistema calcistico ha vissuto mesi di travaglio e di accese discussioni riguardo ad una possibile partenza.

Nelle ultime settimane finalmente si è raggiunta la soluzione per poter ricominciare a far rotolare la palla. Nella penisola si è ripartiti subito con la Coppa Italia, mentre per la Dea il ritorno in campo è programmato per domenica 21 giugno al Gewiss Stadium contro il Sassuolo (fischio d’inizio alle 19.30).

Da lì in poi non ci sarà tregua per i Gasp Boys, i quali dovranno scendere sul terreno di gioco ben 13 volte in 40 giorni per poter concludere ad inizio agosto la stagione di Serie A e concentrarsi sulla fase finale della Champions League le cui sedi verranno definite nel Consiglio Uefa del 17 giugno.

Sicuramente il calcio che ci apprestiamo a vivere sarà uno sport diverso da come siamo abituati ad ammirarlo: gare ravvicinate, stadi (per almeno qualche mese) tassativamente a porte chiuse, protocolli da rispettare e ovviamente la situazione sanitaria del paese da non dimenticare.

In tutto ciò l’Atalanta come sta?

Certamente a marzo la corsa della formazione del capoluogo appariva lanciata, in quanto veniva dal doppio successo sul Valencia, dai sette gol rifilati al Lecce e dalla vittoria pesante nello scontro diretto con la Roma. Lo stop doveroso dello sport ha fermato una cavalcata che molto probabilmente avrebbe visto i neroazzurri galoppare ancora a lungo fino al termine della stagione.

Ora di fatto si riparte da zero, tutti nelle stesse condizioni, con lo stesso numero di settimane di allenamento nelle gambe. L’aspetto fisico è un’incognita per ogni formazione e andrà tenuto sotto la lente di ingrandimento considerato il ritmo tambureggiante delle sfide e le temperature estive: da questo punto di vista le parole del capitano Gomez sottolineano un buon impatto del gruppo alla ripresa.

“Quando ho visto come stavano i miei compagni dopo due mesi di quarantena mi sono emozionato. Mi emoziono a vedere quanto corrono De Roon, Hateboer, Freuler, Gosens, Castagne: sono animali!’’, ha sottolineato il numero 10 argentino.

Di fatto, aldilà di qualche sporadico acciacco lieve e già superato per de Roon, Malinovskyi e Sportiello, gli uomini di Gasperini godono di una buona condizione. L’auspicio è che le belle parole del Papu si traducano sul campo nelle prestazioni che ormai da qualche anno a questa parte il pubblico atalantino è abituato a vedere.

Oltre all’aspetto fisico, un’altra variante molto importante a Zingonia è senza dubbio il fronte psicologico. Un profilo sul quale il mister batterà in modo particolare come ha già ribadito più e più volte. L’imperativo del condottiero di Grugliasco è quello di regalare nuovi sorrisi ad una terra colpita duramente dalla pandemia: un appello a cui subito fatto eco le dichiarazioni di molti leader della squadra orobica, dal capitano Gomez ai vari De Roon, Palomino e Freuler.

Nelle ultime settimane si è spesso discusso se tornare in campo fosse la cosa migliore dopo un periodo così difficile. Senza spettatori non sarà facile, non sarà uguale, ma riprendendo un celebre brano dei Queen “The show must go on’’.

Il dolore di questa terra non sarà dimenticato in fretta, ma provare a ripartire è necessario. Anche il ritorno del calcio è l’ennesimo passo verso una nuova normalità.

Chissà che i ragazzi non riescano a regalare qualcosa di storico in questi tempi così bui. L’estate dal punto di vista calcistico si presenta ardente.