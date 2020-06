Incidente con la handbike: Alex Zanardi è grave

È rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in provincia di Siena Alex Zanardi. È successo durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Nei giorni scorsi la gara aveva fatto tappa a San Pellegrino Terme.

L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto si è appreso è coinvolto un mezzo pesante, che l’avrebbe travolto. Al momento dell’incidente si trovava in compagnia di un altro ciclista.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale dove è ricoverato in condizioni gravi con un trauma multiplo.