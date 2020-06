Ferita al volto dalla motosega del padre: bimba di 3 anni al Papa Giovanni

È stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo la bimba di 3 anni ferita al volto dalla motosega del padre in provincia di Brescia.

L’incidente giovedì pomeriggio a Sonico, nella frazione di Garda. Il padre della bambina era in garage e tra le mani aveva una motosega. Mentre era intento a svolgere alcuni lavori, la figlioletta si è avvicinata a lui, ma l’uomo che era di spalle e non ha udito i passi della piccola a causa del rumore prodotto dall’attrezzo. Così, quando si è voltato ha colpito con la lama il volto della bimba.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme con i carabinieri di Cedegolo. La bimba è stata soccorsa e trasportata in elicottero all’ospedale bergamasco. Il padre è stato ascoltato dai militari ai quali ha raccontato l’accaduto.

Spavento a parte, la bambina non avrebbe riportato ferite gravi ma solo un profondo taglio sulla fronte che le ha causato la perdita di molto sangue. Le sue condizioni non sono state definite gravi, ma i medici hanno preferito tenerla in osservazione.