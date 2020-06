Dopo il lockdown, per under 30 menu a 30 euro per 30 giorni in 37 ristoranti: ecco quali

Dopo il lockdown, RistorantiBergamo torna a pensare al suo territorio e ai bergamaschi. Al centro di questo progetto ci sono i giovani, per una vera e propria Movida dell’Estate che valorizzi l’enogastronomia e l’eccellenza del sapore dei ristoranti associati: per i giovani under 30 menu promozionali a 30 euro per 30 giorni, a partire dal 21 giugno. Un regalo dell’estate bergamasca e un’offerta anti- assembramento: i tavoli da due più belli dei locali aderenti saranno dedicati a questa iniziativa.

Il tutto all’insegna dell’eccellenza della ristorazione bergamasca che si associa a un progetto giovane, estivo, allegro. “C’è voglia di ripartenza e leggerezza, ma sempre all’insegna della bellezza: quella dei nostri giovani, ma anche del gusto, perché i menu a 30 euro saranno la valorizzazione della nostra cucina e del nostro cibo” spiega Beppe Acquaroli, portavoce del gruppo.

Un progetto che dal 21 giugno e fino al 20 luglio ha come protagonisti 37 locali di città e provincia, che si sono uniti per valorizzare la loro cucina e il territorio. Un’evoluzione dell’iniziativa trentacinqueuro.it, nata con successo di pubblico nel 2014, e di tutte le successive promozioni che si sono susseguite negli anni (la più recente, sospesa a causa del Covid, è stata quella collegata alla mostra del Peterzano in Accademia Carrara).

Ogni menù sarà differente per ciascun locale aderente al progetto e sarà visionabile sul sito www.ristorantibergamo.com così come la nuova iniziativa sarà attiva sulle pagine Instragram e Facebook di RistorantiBergamo. Con un invito agli ospiti della promo: taggare @ristorantibergamo nei loro post e nelle loro storie social.

RistorantiBergamo nasce nel settembre del 2019 grazie all’idea di oltre 30 ristoratori che hanno scelto di fare gruppo per nuove iniziative enogastronomiche con l’obiettivo di trasmettere cultura attraverso il cibo e la tavola, valorizzando il territorio e le sue qualità enogastronomiche.

Al gruppo si sono recentemente aggiunti 3 ristoranti: Settecento di Presezzo, Osteria Tre Gobbi di Bergamo e One Love Restaurant, sempre in città.

Ecco l’elenco completo dei 37 ristoratori aderenti all’iniziativa:

Al Carroponte (Bergamo)

Al Portichetto (Gandino)

Baretto di San Vigilio (Bergamo Alta)

Caffè del Tasso (Bergamo Alta)

Cantina Lemine (Almenno S. Salvatore)

Cece e Simo Ristorante (Bergamo)

Da Mimmo (Bergamo Alta)

Don Luis (Torre Boldone)

Enoteca Zanini (Bergamo)

Fatur (Cisano Bergamasco)

I Sapori di Terra e Mare (Bergamo)

Il Ducale (Bergamo Alta)

La Corte Del Noce (Villa D’adda)

La Fricca – il Ristorante (Bergamo)

La Marianna (Bergamo Alta)

La Tana (Bergamo Alta)

Lalimentari (Bergamo Alta)

LeGout Ristorante (Bergamo)

M1lle (Bergamo)

Mariet Ristorante (Romano Lombardia)

Negrone Ristorante (Scanzorosciate)

One Love Restaurant (Bergamo)

Osteria Tre Gobbi (Bergamo)

Pampero Ristorante (Ranzanico)

Panoramico (Fonteno)

Polisena Agriturismo (Pontida)

Ponte di Briolo (Valbrembo)

Posta al Castello (Gromo)

Ristorante della Torre (Trescore)

Ristorante Parco dei Colli (Ponteranica)

Ristorante Sorriso (Selvino)

Settecento Ristorante (Presezzo)

Trattoria del Tone (Curno)

Trattoria Falconi (Ponteranica)

Trattoria Sant’Ambroeus (Bergamo Alta)

Trattoria Visconti (Ambivere)

Zu Ristorante (Riva di Solto)