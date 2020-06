Con le due semifinali e la finalissima della Coppa Italia il calcio è tornato dopo la lunga pausa imposta dal Covid-19. Poco spettacolo, a dir la verità, con le squadre ancora lontane da una forma accettabile dopo quasi tre mesi di stop.

Domenica sera toccherà all’Atalanta, che con il match interno contro il Sassuolo riprenderà la sua corsa in campionato.

Gli italiani si sono divisi sulla questione calcio: per qualcuno è fondamentale che riparta perché è l’immagine di un’Italia (e di una Bergamo, in questo caso) che si rialza dopo tanto dolore e tanta sofferenza, per altri è uno spettacolo di cui si poteva fare tranquillamente a meno, visti i numeri dei contagi in Lombardia, ad esempio, ancora lontani dallo zero.

Tu che cosa ne pensi? Giusto tornare in campo? O era meglio chiudere la stagione? O il calcio ti è indifferente?

Vota il nostro sondaggio.