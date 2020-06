Boltiere: è online il nuovo notiziario comunale

Dalla fine della scorsa settimana è online sul sito web del Comune di Boltiere il nuovo notiziario amministrativo. La squadra di governo, capitanata da Osvaldo Palazzini, ha voluto descrivere in 28 pagine le attività portate a termine e i progetti avviati ad un anno esatto dalle elezioni dello scorso 26 Maggio 2019.

L’articolo introduttivo del Sindaco non può di certo non aprirsi con un riferimento agli accadimenti degli ultimi mesi. L’abbattersi del Covid-19 e poi la tragedia del piccolo Karim hanno sconvolto pesantemente la popolazione boltierese. Si ha, tuttavia, l’obbligo e il dovere morale di reagire, di ritornare alle nostre consuetudini e di alimentare le speranze per un futuro migliore. Il Sindaco ringrazia nuovamente tutta la comunità cittadina. I boltieresi si sono distinti egregiamente nel rispetto nelle norme di contenimento del contagio.

Il notiziario ha una grafica completamente rivisitata rispetto alle edizioni precedenti, più accattivante e con immagini ed incisi per facilitare la lettura da parte dei cittadini. All’interno delle pagine si trovano gli articoli di ogni assessore e consigliere della lista civica Gente di Boltiere. Articoli di approfondimento per ogni area. L’ultima parte è poi dedicata al consueto spazio riservato ai Capogruppo, della lista di maggioranza (Gente di Boltiere), e delle liste di minoranza (Insieme per Boltiere e Cambia il Passo).

Il giornalino avrà una cadenza semestrale, si è pensato di realizzarlo con un formato semplice, sia digitale visibile cliccando qui ed anche cartaceo che verrà distribuito in diverse copie nei vari esercizi pubblici.

Pubblicazione effettuata con il contributo del Comune di Boltiere