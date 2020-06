BCC Bergamo, assemblea a porte chiuse: i soci parteciperanno tramite il “rappresentante designato”

È convocata per mercoledì 24 giugno, alle 15 nella la sede in via Clara Maffei 2 a Bergamo, l’Assemblea ordinaria dei soci della BCC Bergamo che quest’anno si terrà a porte chiuse.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli, presieduto da Duillio Baggi, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi – al fine di ridurre al minimo i rischi dei soci, del personale e degli esponenti aziendali – ha deciso infatti di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto “Cura Italia” che consente di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il “rappresentante designato”. E quindi senza partecipazione fisica da parte dei soci né con possibilità di conferire delega a soggetti diversi dal “rappresentante designato” individuato nella persona dell’avvocato Andrea Renato Vetturi.

I soci potranno quindi intervenire conferendo delega e relative istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno al “rappresentante designato”, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega e le istruzioni di voto, reperibili sul sito internet della banca (www.bccbergamoevalli.it – Iniziative, per i Soci, Area Soci, sezione Area riservata al socio per l’Assemblea 2020).