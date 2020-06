Underup Ski Team Bergamo, rinnova la squadra per la stagione 2020-21

Anno nuovo, vita nuova” recita un celebre proverbio dedicato al primo gennaio. La medesima frase potrebbe esser utilizzata dagli sportivi per l’apertura della stagione che spesso riserva sorprese e importanti novità.

È il caso dell’Underup Ski Team Bergamo che, in vista del prossimo inverno, ha annunciato la nuova composizione della squadra di sci di fondo.

Nata con l’obiettivo di sostenere gli atleti esclusi dalla Nazionale Italiana oppure fuoriusciti da comitati e da corpi sportivi militari, la formazione di Parre ha sempre puntato sui più giovani offrendo loro l’opportunità di realizzare i propri sogni agonistici.

Il Coronavirus non ha bloccato la mission della società orobica che ha deciso di rinnovare parte del proprio contingente con l’ingresso di nuovi quattro componenti che si uniranno all’alto-atesina Michaela Patscheider, reduce dal sesto posto nella Coppa Italia Under 23.

Fra le nuove arrivate spicca il nome della veneta Alessia De Zolt Ponte che, dopo aver lasciato il Corpo Sportivo Carabinieri, ha deciso di accasarsi alla squadra seriana.

In campo maschile occhi puntati sul clusonese Matteo Visini e sul gromese Davide Mazzocchi che, insieme al valtellinese Luca Compagnoni, proveranno a mettersi in luce in campo nazionale.