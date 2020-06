Sì dalla Commissione alla mozione sul raddoppio della linea Ponte San Pietro-Montello

Via libera della Commissione Territorio e Infrastrutture, presieduta da Claudia Carzeri, alla mozione presentata dal Consigliere del Gruppo misto Niccolò Carretta sulla configurazione di un servizio metropolitano conseguente al raddoppio della linea ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo-Montello. Il documento, invita la Giunta di Palazzo Lombardia a una serie di interventi nei confronti di RFI e Trenord riguardo questo intervento, particolarmente rilevante per la mobilità della provincia orobica. “Bene gli investimenti in infrastrutture – ha sottolineato Carretta – ma ci deve essere la garanzia da parte di chi effettua il servizio, cioè Trenord, di erogarlo in maniera frequente, collegando l’est-ovest della Bergamasca con un servizio di natura metropolitana, attraverso corse più frequenti e fermate ravvicinate, sul modello del Passante ferroviario di Milano”.

“Il progetto – ha confermato l’Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Terzi (Lega) – risponde al potenziamento dei servizi ferroviari in termini di capillarità e frequenza, finalizzato proprio ad un servizio di tipo suburbano per il nodo di Bergamo. Tutte le questioni poste dal Consigliere Carretta – ha sottolineato – sono già alla nostra attenzione. Quanto ci viene chiesto – ha ricordato l’esponente della Giunta Fontana – non dipende però direttamente da Regione Lombardia e non dipenderà nemmeno solo da RFI, ma da una serie complessa di interventi infrastrutturali che riguardano i lavori sulla Bergamo-Curno-Ponte San Pietro, quelli sulla Bergamo-Montello e soprattutto l’intervento sulla stazione di Bergamo, subordinato a un ragionamento ulteriore seppur estraneo, sullo scalo merci, senza il quale intervenire sullo scalo del capoluogo è oggettivamente complicato. Terremo monitorata la situazione – ha assicurato – in sinergia con le istituzioni dei territori, così come abbiamo fatto fino ad oggi”.

Approvato anche un emendamento aggiuntivo, presentato dallo stesso Carretta, relativo a scongiurare il paventato allungamento fino a 7 minuti dei tempi di attesa semaforici lungo la tratta oggetto della mozione, compresa la richiesta di anticipare i lavori per i sottopassaggi. Anche su questo, ha assicurato l’Assessore Terzi, “abbiamo già lavorato con RFI, il Comune di Curno e gli altri Municipi della zona, per scongiurare questo rischio. Sembra si sia arrivati ad una ipotesi alternativa e condivisa. Non c’è ancora la formalizzazione, ma dovrebbe essere prossima”.

“Il raddoppio Ponte San Pietro – Montello consentirà di attivare nuovi servizi ferroviari capillari per la Bergamasca. Un obiettivo condiviso con il territorio e su cui stiamo già lavorando da tempo, per questo abbiamo dato parare positivo alla mozione presentata dal consigliere Carretta”, ha spiegato Claudia Terzi.

SERVE POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

“Come Regione abbiamo chiesto a Rfi di verificare la fattibilità di un collegamento ogni 15 minuti tra Ponte San Pietro e Montello, senza rottura di carico a Bergamo, e di un servizio espresso tra Orio al Serio e Milano Centrale via Segrate Porta Est. Scenari, però, che sono ipotizzabili solo una volta implementata tutta l’infrastruttura: quindi per la parte bergamasca da un lato il potenziamento della Ponte San Pietro – Montello e dall’altro la realizzazione del collegamento ferroviario Orio al Serio – Bergamo”, ha proseguito l’assessore Terzi intervenendo in Commissione.

RICHIESTA AL GOVERNO

“Il raddoppio della Ponte San Pietro – Montello ha un costo complessivo di 300 milioni, suddivisi in due fasi: la parte Ponte San Pietro – Bergamo per un investimento di 170 milioni, già disponibili, e la parte Bergamo Montello per la quale occorre una copertura di 130 milioni: monitoriamo la situazione e chiediamo convintamente al Governo di assicurare questa seconda tranche di finanziamento”, ha spiegato ancora Terzi.

I PROGETTI

Rfi sta lavorando sulla progettazione definitiva del potenziamento della Ponte San Pietro – Montello. La realizzazione dell’opera è prevista in due fasi. La prima comprende il raddoppio Bergamo-Curno e gli interventi sui binari di stazione di Ponte S. Pietro, e sarà attuata tra giugno 2021 e marzo 2024. La seconda fase, il raddoppio Bergamo-Montello e gli interventi sui binari di stazione di Bergamo. La stazione di Bergamo sarà inoltre interessata dalla realizzazione del nuovo collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio, di cui è in corso lo sviluppo della progettazione definitiva sempre da parte di Rfi. La previsione è di avviare i lavori ad agosto 2021 e di attivare la nuova linea a dicembre del 2024.

SERVIZI PRIMA FASE

“Lo scenario infrastrutturale per la prima fase, con l’attivazione del raddoppio nella tratta tra Curno – Bergamo e il collegamento Bergamo – aeroporto di Orio al Serio, consentirà di garantire un servizio con un treno ogni 15 minuti tra Curno e Bergamo e un servizio con un treno ogni 15 minuti tra Bergamo e l’aeroporto, come recentemente confermato da Rfi”, ha aggiunto Terzi.

“Ottima notizia l’approvazione della mozione da parte della Commissione V – ha commentato Niccolò Carretta (Gruppo misto – Azione) -. Si tratta di un’azione politica nata con il territorio e purtroppo bloccata dall’emergenza sanitaria, ma che finalmente oggi vede la luce. Si tratta di investimenti importanti e di una buona intesa in favore del territorio per garantire un veloce collegamento tra l’est e l’ovest della provincia. Peccato – dichiara Carretta – per la bocciatura dell’ipotesi di una fermata nei pressi dell’unico polo fieristico bergamasco che andrebbe valorizzato anche garantendo una infrastruttura di supporto per garantire flussi continui e più incentivati, soprattutto perché sarebbe un intervento strategico nei confronti i mondi produttivi ed economici bergamaschi, per questo, spero vivamente in un ripensamento da parte dell’Assessore. Ottimo infine – conclude il consigliere bergamasco – l’approvazione dell’emendamento che ho proposto affinché venga scongiurato l’allungamento dei tempi d’attesa fino a 7 minuti per i passaggi a livello nella zona di Curno e limitrofi.

Ora è importante portare avanti e seguire con attenzione la realizzazione di un progetto che sia veramente utile e frequente, ma anche studiare, come da accordi con l’Assessore Terzi, una riflessione seria per portare in bergamasca la tanto attesa Alta Velocità e garantire una mobilità degna dell’estensione e della densità della nostra provincia”.