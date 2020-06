New Amsterdam, Ogni cosa è illuminata o Paradise beach? La tv del 18 giugno

Per la prima serata in tv, giovedì 18 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Basta un click” e “Tu chiamale se vuoi fissazioni”. Nel primo, suor Angela scopre cosa si nasconde dietro l’inquietudine di Maria: sta ricevendo delle brutte minacce da un ex-fidanzato e chiede aiuto a Nico. Nel frattempo Suor Costanza scopre il segreto delle gemelline, Daniela e Silvia, la madre le ha lasciate per inseguire un sogno…mentre Valentina sembra aver ritrovato finalmente il sorriso grazie ad Azzurra, ma nel suo cuore prende una decisione alquanto pericolosa.

Nel secondo, mentre Suor Angela aiuta Ginevra in un caso che coinvolge i suoi alunni, Nico decide di chiedere a Maria di avere una relazione “esclusiva”, ma vuole davvero lei o sta scappando da un altro amore? Nel frattempo Azzurra annuncia che metterà di nuovo in vendita il convento, ora che Valentina sta meglio. Rimarrà finché non troverà il compratore giusto.

Su RaiTre alle 21.20 “Ogni cosa è illuminata”, condotto da Camila Raznovich. Tra gli ospiti di stasera ci saranno l’astronauta Luca Parmitano, uno dei più esperti al mondo, recordman europeo di permanenza extraveicolare nello Spazio con oltre 31 ore all’attivo. Da poco rientrato dalla missione Beyond dell’Esa, prova a raccontare insieme all’astrofisico Luca Perri i segreti della vita nello Spazio, tema che da sempre affascina l’uomo e che recentemente ha ricevuto un’ulteriore spinta grazie al lancio della Dragon di Elon Musk. Nel corso della puntata, altri ospiti affrontano altri due grandi temi: il cibo – la ristorazione e le abitudini alimentari che la pandemia potrebbe aver mutato anche nel lungo periodo – e i diritti, quelli inalienabili messi in discussione dall’uccisione di George Floyd, e quelli più “moderni” come la privacy messi in discussione da social network e App. Stefano Fresi si esibisce in un testo di Ennio Flaiano.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “New Amsterdam 2”. Andranno in onda tre episodi dal titolo “Sabbath”, “Double Blind” e “Perspectives”.

Nel primo, Max corre contro il tempo per riorganizzare il budget quando si accorge che ci sono dipendenti che non vengono pagati, mentre Kapoor presenta un dispositivo che è il futuro della medicina. Nel frattempo, Iggy va contro le procedure per dimostrare una diagnosi e la dottoressa Bloom riceve un visitatore inaspettato.

Nel secondo, Max cerca di trovare un modo per porre fine alla crisi degli oppiacei, in seguito ai casi di overdose che si moltiplicano per l’uso sconsiderato di determinati farmaci nella terapia del dolore. Il dottor Frome incontra una coppia di fidanzati che recentemente ha scoperto di essere imparentata. Helen Sharpe ritiene che la dottoressa Castro stia distorcendo i risultati del suo studio.

Nel terzo, Max, Reynolds e Bloom vengono citati in giudizio dai familiari di George Whitney, un paziente deceduto sul tavolo operatorio di Reynolds. Nel frattempo, Iggy si confronta con una scuola media locale sulle sue politiche di insegnamento e Kapoor lascia che le sue superstizioni prendano il sopravvento. La dottoressa Bloom affronta il suo passato e i problemi di alcolismo di sua madre.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Paradise Beach dentro l’incubo”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “True justice”; su La5 alle 21.05 “Lo scapolo d’oro”; su Iris alle 20.55 il film “Spiriti nelle tenebre” e su Italia2 alle 21.15 “Blade”.

Su Rai4 alle 21.20 sarà la volta della serie “Absentia”. Dopo aver trovato e ucciso il suo rapitore, Emily deve rimettere a posto ogni tassello della sua vita e ritrovare l’equilibrio mentale utile a crescere suo figlio. Ma qualcosa nella storia di Emily non torna e viene ingaggiato un detective per far chiarezza sugli eventi.

Rai5 alle 21.15 riproporrà il concerto in onore dei capi di Stato, di governo e delle delegazioni ufficiali partecipanti al vertice G7 di Taormina. Il direttore Myung-Whun Chung dirige l’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano, che esegue musiche di Puccini, Verdi, Rossini e Mascagni.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.25 “Emigratis”; su La7 alle 21.15 la serie “Chernobyl”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Colorado” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.