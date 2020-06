Nembro, messa per mille persone in memoria delle 190 vittime del Covid

Martedì 23 giugno il Comune di Nembro con le tre Parrocchie di Nembro, Gavarno e Lonno ha organizzato una solenne concelebrazione eucaristica in memoria dei circa 190 defunti durante la Pandemia da Covid – 19 dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.

Saranno presenti 1000 persone (come norma del Decreto) e la Messa sarà celebrata dalle 20 al Centro Sportivo Saletti: a presiederla l’arciprete plebano don Antonio Guarnieri con tutti i sacerdoti della Parrocchia, i nativi e quanti hanno svolto il ministero pastorale a Nembro.

Saranno presenti numerose autorità civili e militari tra cui il Prefetto Enrico Ricci, il Questore Maurizio Auriemma e il Presidente della Provincia GianFranco Gafforelli con i quattro consiglieri regionali nativi della Valle Seriana.