Alzarsi col sole stupiste in questo giugno tutt’altro che estivo. Vediamo se durerà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati.

ANALISI GENERALE

Dopo il passaggio instabile di mercoledì, tra giovedì e venerdì sono attese condizioni di variabilità, grazie al fluire di correnti atlantiche. Maggiore stabilità con tempo più assolato è atteso invece per sabato e domenica grazie all’espansione verso levante dell’anticiclone delle Azzorre. Temperature in linea con i valori medi per il periodo.

Giovedì 18 giugno 2020

Tempo Previsto: Fino al primo mattino molto nuvoloso solo su Valtellina con deboli precipitazioni in esaurimento su alta valle. Altrove sereno o poco nuvoloso. Mattinata all’insegna del tempo soleggiato ovunque, salvo aumento delle nubi cumuliformi sui rilievi entro metà giornata, associata a rovesci sparsi e qualche temporale, in esaurimento in serata. Su Pianura Padana non si esclude qualche banco di nebbia all’alba nella bassa, ma successivamente il cielo è previsto sereno o poco nuvoloso fino a metà pomeriggio; in seguito modesto aumento delle nubi con qualche rovescio sparso entro sera o brevi ed isolati temporali, più probabili lungo la fascia di medio/alta pianura.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 14/17 °C (18/20 °C nei grandi centri urbani); Massime in aumento e comprese tra 26/28 °C;

Venerdì 19 giugno 2020

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino irregolarmente nuvoloso sulle Alpi di confine con piogge sparse. Su Pianura Padana giornata stabile e soleggiata, salvo la possibilità di qualche banco di nebbia all’alba su bassa pianura. Su Alpi, Prealpi e Appennino, dopo una mattinata soleggiata, si formeranno nubi cumuliformi che nel corso del pomeriggio provocheranno isolati rovesci o temporali, che solo sporadicamente potranno in serata sconfinare nelle limitrofe aree pianeggianti.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo e comprese tra 13/16 °C (18/20 °C nei grandi centri urbani); Massime senza variazioni di rilievo e comprese tra 27/29 °C;

Sabato 20 giugno 2020

Tempo Previsto: Al mattino sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Durante il pomeriggio aumento delle nubi sulle zone montuose, che localmente potranno dar luogo a rovesci o brevi temporali, in esaurimento entro sera.

Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra 15/18 °C (20/22 °C nei grandi centri urbani); Massime senza variazioni di rilievo e comprese tra 27/29 °C.