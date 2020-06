“Luppoli & Grappoli” è sempre pronto a cogliere nuove sfide. Il ristorante, pizzeria e birreria di Paladina, che si appresta a compiere un anno di attività, non si è fermato nemmeno durante il lockdown grazie al servizio delivery che sta prosguendo tuttora.

Il suo compleanno è il 18 giugno ma, considerando le restrizioni anti-Coronavirus, festeggerà in un secondo momento, ipoteticamente a luglio.

Dal 22 maggio ha riaperto alle consumazioni sul posto garantendo la massima sicurezza e cominciando la fase 2 dopo il lockdown dovuto alla pandemia Covid-19. A contraddistinguerlo è sempre una particolare attenzione all’utilizzo di ingredienti di qualità e prodotti del territorio (salumi e formaggi) locali. Altro must, come si evince dal nome del locale, sono le birre, che vengono sapientemente spillate e coronate da un perfetto cappello di schiuma nel suo bicchiere.

Il menù d’asporto e take away propone sfiziosi taglieri di formaggi (Branzi, Strachitunt, Fiocco di capra, Roccolo e Resegone), taglieri di salumi (salame bergamasco, pancetta della valle, lonzino di maiale affumicato e bresaola) e taglieri misti (Branzi fresco, salame bergamasco, Roccolo, taleggio e coppa), ma anche una gustosa tartare di manzo e tanti primi come i tradizionali casoncelli alla bergamasca, tagliolini ai funghi porcini e risotto con fonduta di taleggio e salsiccia croccante.

Passando ai secondi, gli amanti dei piatti di carne possono optare per filetto, controfiletto o costata di scottona irlandese, il galletto e la gustosa fiorentina, mentre per chi preferisce piatti a base di pesce ci sono la frittura, i gamberoni alla griglia e l’insalata di mare.

In alternativa ci sono pizze per tutti i gusti, dalle classiche a quelle particolari come la pizza allo strinù, ai sapori della Val Brembana o della Valtellina, la bufalina e il calzone “lecca baffi”, disponibili con impasto classico, integrale o ai cereali. Non manca, poi, l’attenzione ai vengani: per loro la chicca è il Mangiaprati, pizza-focaccia con zucchine, peperoni, pomodorini, patate lesse, olive taggiasche e cipolla di Tropea.

A completare la lista spiccano hamburger capaci di soddisfare ogni palato, come il Berghem Burger, Burger German Taste, Panella burger vegetariano e l’hamburger alla griglia.

Il locale, nato da un’idea di Sergio Pasetti, si rivolge a tutta la clientela, dalle famiglie ai gruppi di amici per pranzo, cena e dopocena, ma anche aperitivi e apericena. Ha un ampio spazio esterno con dehor che mai come in questo periodo è utile anche se il numero dei coperti si è ridotto da 250 a 90 per garantire la sicurezza alla clientela.

Grazie all’ampiezza degli ambienti, è disponibile a ospitare e organizzare eventi e banchetti per compleanni, battesimi e cerimonie nel rispetto dei protocolli anti-Covid.

Per i bambini, infine, è disponibile uno spazio gioco.

Il ristorante pizzeria e birreria “Luppoli & Grappoli”, a Paladina in via Provinciale 13, è aperto tutti i giorni dalle 11 in poi. Per avere ulteriori informazioni ed effettuare ordinativi telefonare al numero 035545055, scrivere un messaggio WhatsApp al 3389901606, inviare un’e-mail a info@luppoliegrappoli.it oppure consultare il sito www.luppoliegrappoli.it

