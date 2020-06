Clusone ricorda le sue vittime del Covid: 90 messe, una al giorno, per 90 defunti

Tutti i giorni della settimana, esclusi i sabati e le domeniche, fino al 10 settembre verrà celebrata una messa al giorno in onore di ogni defunto.

Le celebrazioni si svolgono al Santuario della Beata Vergine del Paradiso, in Piazza del Paradiso a Clusone. La chiesa potrà contenere un massimo di 120 persone, in modo da rispettare le norme di distanziamento in seguito all’emergenza Covid 19.

Questa iniziativa è stata fortemente voluta dall’arciprete di Clusone, spiega monsignor Giuliano Borlini: “L’idea è nata nei mesi di marzo e aprile, quando celebravo le esequie dei tanti, troppi, defunti. Un momento intimo di preghiera con solo i familiari più stretti, nessuna messa e nessun funerale. Una situazione davvero struggente. Attraverso queste novanta messe, desideriamo riservare ad ogni defunto un ricordo ritrovandoci con famigliari e amici. Un gesto di vicinanza fraterna”.

Sempre per ricordare le vittime del Coronavirus, il giorno della festa del patrono di Clusone – Natività di San Giovanni Battista – il 24 giugno alle 20, è in programma una messa comunitaria dedicata a tutte le vittime.