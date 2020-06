Versi, zampe che si muovono: gli animali sognano? La risposta degli esperti

Una sera, mentre stavo leggendo un libro in salotto, mi sono resa conto che il mio cane stava piangendo e si stava agitando nel sonno. Mi sono subito chiesta cosa stesse succedendo e di primo impatto mi sono preoccupata. Nei giorni seguenti l’episodio si è ripetuto più e più volte, così ho deciso di informarmi sul perché di tali comportamenti.

Mi è stato detto che il cane stava bene e che, molto probabilmente, stava semplicemente sognando.

Voi vi siete mai chiesti se gli animali possano sognare?

Molti proprietari di cani e gatti risponderanno inequivocabilmente di sì, dopo aver visto per molte volte i loro beniamini agitarsi durante il sonno, vocalizzare, allungare le zampe ed estrarre gli artigli.

A conferma di ciò si può riportare il punto di vista di scienziati e psicologi.

Lo psicologo Jason G. Goldman, scienziato cognitivo e divulgatore scientifico della University of Southern California di Los Angeles, afferma che alcuni animali come cani, gatti, uccelli e ratti possiedono la capacità di sognare durante il sonno.

Patrick McNamara, direttore dell’Evolutionary Neurobehavior Laboratory alla Boston University, dichiara che negli esseri umani i sogni si verificano durante la fare Rem, quando gli occhi si muovono con movimenti rapidi e questa è una fase condivisa con le persone da molte specie di mammiferi. Proprio per questo è ragionevole pensare che anche gli animali sperimentino qualcosa di simile a quelli che noi chiamiamo sogni.

Il neuro scienziato Michel Jouvet effettuò, circa 60 anni fa, un esperimento su alcuni gatti a cui venne interrotto il meccanismo che inibisce la fase Rem. Lo scienziato notò che durante il sonno questi gatti sollevavano la testa, come se stessero guardando degli oggetti, ed inarcavano la schiena come se stessero inseguendo qualcosa. Questo fece immediatamente pensare che, durante la fase Rem, i gatti vedessero delle cose.

Alcuni studi recenti sono stati effettuati, nel 2007, da Kenway Lousie e Matthew Wilson, scienziati del Mit di Boston. I due studiosi hanno registrato l’attività neuronale dell’ippocampo ( l’area del cervello coinvolta nella formazione nella codifica delle memorie ) di alcuni topi che correvano in un labirinto. Sovrapponendola a quella registrata durante il sonno, gli scienziati hanno scoperto modelli di attivazione molto simili, proprio come se gli animali stessero sognando di percorrere il labirinto.

Arrivati a questo punto ci si chiede se, una volta svegli, gli animali siano consapevoli dei loro sogni?

Ad oggi non ci sono certezze a riguardo. Si può affermare con certezza che le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dei sogni degli esseri umani sono state osservate in gatti, uccelli, cani ed altri animali. Capire se questa è un’esperienza analoga a livello emotivo rimane però ancora un mistero. Possiamo quindi dire che gli animali, a differenza degli umani non si ricordano dei loro sogni.

E voi? Avete mai visto i vostri animali assumere comportamenti strani durante il sonno?