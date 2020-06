Temporale: ormai quasi una certezza, se non alla sera al mattino presto. Con Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo verifichiamo se qualcosa cambierà a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Proseguono condizioni di spiccata instabilità, specialmente mercoledì per il transito di una saccatura in quota, che apre qualche giorno di flusso zonale dettato da generale variabilità. Maggiore stabilità con tempo più assolato è attesa invece per sabato e domenica grazie all’espansione verso levante dell’anticiclone delle Azzorre. Temperature in linea con i valori medi per il periodo, ad eccezione di mercoledì quando risulteranno al di sotto delle medie.

Mercoledì 17 giugno 2020

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino molto nuvoloso o coperto su ovest regione con rovesci e temporali, specialmente tra zona laghi e milanese, in estensione a gran parte della regione nel corso della giornata, specialmente lungo Alpi, Prealpi e settori pianeggianti padani settentrionali. Tra varesotto, milanese, comasco, lecchese e bergamasco sono previste precipitazioni abbondanti con possibili grandinate. Le pianure lungo il corso del Po vedranno meno fenomenologia alternata a qualche schiarita. Nel corso del pomeriggio miglioramento a partire dalle pianure occidentali, in estensione successivamente al resto del territorio. Entro sera cessazione dei fenomeni ovunque.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 15/18 °C; Massime in marcata diminuzione e comprese tra 22/24 °C;

Giovedì 18 giugno 2020

Tempo Previsto: Fino alle prime luci dell’alba irregolarmente nuvoloso, ma senza fenomeni. Nel corso della mattinata ampie schiarite ovunque in un contesto di discreto soleggiamento. In Pianura Padana per gran parte della giornata il tempo sarà soleggiato, mentre su Alpi, Prealpi e Appennino tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio avremo un marcato sviluppo di nubi cumuliformi, associata a isolati rovesci temporaleschi, che tra il tardo pomeriggio e la serata potranno interessare localmente anche le aree pianeggianti, specialmente quelle limitrofe.

Temperature: Minime in lieve diminuzione e comprese tra 13/16 °C (18/20 °C nei grandi centri urbani); Massime in aumento e comprese tra 26/28 °C;

Venerdì 19 giugno 2020

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino irregolarmente nuvoloso sulle Alpi, ma senza fenomeni. Su Pianura Padana giornata stabile e soleggiata. Su Alpi, Prealpi e Appennino, dopo una mattinata soleggiata, si formeranno nubi cumuliformi che nel corso del pomeriggio provocheranno isolati rovesci o temporali, che solo sporadicamente potranno in serata sconfinare nelle limitrofe aree pianeggianti.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 13/16 °C (18/20 °C nei grandi centri urbani); Massime senza variazioni di rilievo e comprese tra 27/29 °C.