Scippano anziana e tentano fuga dai carabinieri con moto rubata: arrestati

Avevano appena messo a segno uno scippo a Entratico ai danni di un’anziana e si erano dati alla fuga a bordo di un potente motociclo Yamaha che, da un controllo della targa alla banca dati, era risultata essere provento di furto.

Dopo aver strappato la collanina d’oro alla 77enne, i due uomini, entrambi travisati da casco integrale, si erano diretti verso la bassa bergamasca dove, allertato dalla Centrale Operativa, si era

però posizionato l’equipaggio della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Treviglio.

Gli uomini dell’Arma intimano l’alt al conducente del motociclo che accelera e con manovre azzardate cerca di far perdere il contatto visivo alla pattuglia che, di contro, non demorde e tallona il mezzo in fuga. La corsa prosegue per alcuni chilometri, fino a quando i due autori del furto imboccano una strada campestre nella quale restano impantanati a causa del fango creatosi per le copiose piogge. Abbandonata la moto, i due tentano di fuggire a piedi; il passeggero, toltosi il casco, lo lancia contro la vettura militare che li insegue, colpendola e danneggiandola. Ma i militari non demordono e, lasciata la vettura di servizio, li inseguono a piedi nei campi dove riescono a bloccarli e arrestarli.

I successivi, ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che sia le targhe che il motociclo Yamaha risultavano provento di due diversi furti entrambi avvenuti la settimana scorsa a Segrate, in provincia di Milano.

I due arrestati, tunisini pregiudicati e privi di documenti per la permanenza sul territorio nazionale, venivano identificati mediante rilievi foto-dattiloscopici presso il Comando Compagnia di Treviglio in S.C. e H.A., rispettivamente 49enne e 24 enne, entrambi senza fissa dimora e, al termine delle incombenze di rito, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia a disposizione del competente Autorità Giudiziaria in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo che avverrà ancora in modalità di videoconferenza.