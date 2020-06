Pioggia battente sulla Bergamasca: allagamenti lungo la Statale 42

A causa della pioggia battente che sta cadendo un po’ su tutta la Bergamasca già dalla notte di martedì, mercoledì mattina lungo la strada statale 42 si registrano allagamenti pericolosi per chi viaggia.

Come segnalano dal gruppo Facebook Statale 42 Valcavallina, a bordo della carreggiata si sono formate grosse pozze d’acqua che rendono complicata la circolazione stradale.

L’immagine qui sopra si riferisce in particolare al concessionario d’auto nei pressi di Entratico e i responsabili del gruppo raccomandano massima attenzione: la strada è stata momentaneamente chiusa e poi riaperta dopo l’intervento dell’Anas.

Diversi interventi anche per i vigili del fuoco: i volontari del distaccamento di Gazzaniga sono intervenuti alle 3 per un incidente stradale a Cazzano Sant’Andrea, in via Pietro Radici, dove un’auto è uscita di strada e ha terminato la sua corsa contro un palo dell’illuminazione stradale. Il conducente è rimasto ferito, ma non in modo grave, ed è stato trasportato all’ospedale di Seriate.

In mattinata, invece, sempre i volontari di Gazzaniga sono stati impegnati a San Vito di Nembro per la rimozione di un albero caduto in strada che impediva il passaggio alle auto: la zona è stata poi messa in sicurezza.