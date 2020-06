Nicola Ghisalberti, lascia più Europa ed entra in Azione

Azione, il partito di Carlo Calenda che a Bergamo è coordinato da Enrico Zucchi vede entare nelle sue fila un altro giovane, ma da tempo impegnato in politica: Nicola Ghislaberti già componente dell’assemblea nazionale di Più Europa.

“Il progetto ambizioso di Bergamo in azione – sottolinea Niccolò Carretta consigliere regionale da poco passato ad Azione, – è quello di diventare un attore importante nel panorama politico bergamasco e non solo, arricchendosi di persone di qualità e competenze, ma anche con il ruolo di realizzare un disegno politico nuovo e aggregatore delle forze liberal-democratiche nazionali e regionali. Ritengo importante, per questo motivo, la decisione di Nicola Ghisalberti, essendo convinto dell’importante apporto in termini di entusiasmo, passione e motivazione che saprà trasmettere al team bergamasco. Azione è un movimento giovane, nuovo ed aperto a chi sceglierà di condividere visione, valori e progetti al servizio della comunità di riferimento.”

Dal canto suo Nicola Ghislaberti evidenzia come “sia fondamentale dare una rappresentanza alle migliori forze del paese dirette a quella parte di popolazione che non cede alla banalità dei populismi o a irreali narrazioni. È la situazione generale che sollecita un cambiamento e un impegno unitario; per questo nei giorni scorsi ho rassegnato le dimissioni dall’Assemblea Nazionale di Più Europa puntando a essere presente e attivo nell’azione politica che sostiene questo cambiamento urgente e non solo auspicabile. Azione è la casa che ho scelto in quanto rispondente al modo di operare che ha contraddistinto la mia azione civile”.

Un tassello importante che si inserisce in un disegno più ampio per la crescita del partito e la costruzione di una casa comune sul territorio bergamasco. “La presenza di Nicola Ghisalberti nel partito di Azione – conferma Enrico Zucchi – è sicuramente un’opportunità di sviluppo per il futuro della comunità e del nostro territorio. Un’ingresso accolto con grande soddisfazione mia e dei membri del Coordinamento Provinciale a cui diamo il più caloroso benvenuto!”