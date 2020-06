Intesa Sanpaolo, via libera da Ivass per l’acquisizione delle assicurazioni di Ubi

Con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto massime n. 1.144.285.146 azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane Spa (“UBI Banca”), comunicata in data 17 febbraio 2020 e oggetto di successivo comunicato stampa di avvenuto deposito del documento di offerta presso Consob in data 6 marzo 2020, si rende noto che in data odierna Intesa Sanpaolo ha ricevuto dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) le autorizzazioni preventive all’acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo in BancAssurance Popolari Spa e di partecipazioni qualificate in Aviva Vita Spa e Lombarda Vita Spa ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Si rende inoltre noto che Intesa Sanpaolo ha anche ricevuto l’autorizzazione preventiva dell’autorità lussemburghese Commission de Surveillance du Secteur Financier all’acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo in Pramerica Management Company SA, con sede in Lussemburgo.