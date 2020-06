Il Decreto Rilancio spiegato in video/5: come funziona il nuovo ecobonus al 110%

Si rinnova l’appuntamento con i professionisti dello Studio BNC, che dopo averci accompagnato alla scoperta dei contenuti principali del decreto Cura Italia e del decreto Liquidità, ci illustrano ora i punti salienti del decreto Rilancio.

Come presentato dalla dottoressa Sabrina Durante, l’art.119 del Decreto Rilancio introduce una nuova detrazione al 110% per alcuni interventi di efficientamento energetico, antisismico, installazione di pannelli fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione programmati tra il 2020 e il 2021 che rientrano nell’art.119, è prevista la possibilità di fruire della detrazione in alternativa alle rate di pari importo in dichiarazione dei redditi tramite cessione del credito d’imposta o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione.

Tutte le disposizioni descritte potranno subire variazioni in sede di conversione del Decreto Rilancio in legge e le modalità attuative della cessione del credito saranno predisposte con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, che dovrà verificarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 maggio 2020.