Dalle videolezioni alla riapertura: il Cus di UniBg riapre le porte

Da mesi tutto si è fermato o rallentato, compreso l’attività del Cus dell’università di Bergamo, ciònonostante l’attività è rimasta presente attraverso le video lezioni online: ora, finalmente, a partire da lunedì 29 giugno il Centro Universitario Sportivo è pronto a riaprire.

Tutto verrà gestito in sicurezza e nel rispetto delle norme, per tale motivo è necessario prenotare il proprio ingresso, sia per accedere ai corsi singoli a numero chiuso che per la sala fitness.

Le ampie metrature di cui dispone il Cus danno la possibilità sia agli atleti che alle persone con disabilità di allenarsi nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 avendo sempre a propria disposizione istruttori formati e attrezzature. I macchinari sono stati distanziati per avere una lontananza minima tra gli utenti, i quali avranno a disposizione dei disinfettanti per poter igienizzare le attrezzature prima e dopo l’uso.

D’obbligo sarà il controllo della temperatura corporea (la quale deve essere inferiore a 37,5°), i clienti saranno informati delle norme adottate dalla struttura attraverso appositi cartelli e segnaletica, l’elenco delle presenze verrà conservato per due settimane e verranno delimitate le aree per l’accesso alle docce. Inoltre, a tutti coloro che erano abbonati al CUS prima della pandemia, verrà data la possibilità di recuperare il periodo inutilizzato accodando i giorni di chiusura del Centro all’abbonamento in essere. Per prenotare il proprio accesso al Centro sarà necessario creare un account sul sito www.cusbergamo.it nella sezione Servizi Online – Tesseramento e Iscrizione Online – Prenotazione, scegliendo la fascia oraria o il corso desiderati. Sul sito web del CUS, nella sezione “Manuale dell’utente in fase 3”, sarà possibile anche reperire tutte le informazioni circa le modalità di accesso al Centro.

“Durante i difficili momenti del lockdown, lo sport ha assunto un’importanza vitale per moltissimi italiani.

Ne è la prova il seguito riscontrato dalle videolezioni online organizzate dal CUS diventate un appuntamento quotidiano per tantissime persone, studenti e non solo. Ora, con l’avvio di questa nuova fase in cui tutti noi stiamo cercando di ritrovare la normalità perduta, seppur con nuove accortezze, anche lo sport torna alla sua dimensione originaria: dal virtuale al reale – dichiara Andrea Cattaneo, responsabile area fitness del Cus Bergamo – Ed è in questo momento che un Centro come il nostro riscopre la sua vocazione identitaria: essere un luogo sano di aggregazione tra persone accomunate da un interesse comune, lo sport. Un’attività, ma soprattutto una passione, che mai come oggi può essere la chiave per ritrovare nuova energia e voglia di fare”.