Si stanno svolgendo in queste ore i primi colloqui orali della maturità. Nella bergamasca saranno 8.500 gli studenti esaminati in circa una settimana.

Gregorio Verzeri dell’Istituto per geometri “Giacomo Quarenghi” è uno di loro, appena uscito dall’aula d’esame, si dice soddisfatto della sua interrogazione: “in questi mesi mi sono dovuto abituare a un nuovo modo di studiare, con il tempo ho imparato a sfruttate al meglio le lezioni online, lo studio c’è stato”.

Poi aggiunge emozionato: “i professori non mi hanno messo pressione, ero tranquillo. L’esame è durato circa 40 minuti e ho avuto modo di esporre tutte le materie. Ci tengo a ringraziare in particolare il ministro Azzolina che ci ha mostrato vicinanza in questo periodo difficile”.

L’istituto Quarenghi, infatti, nella mattina di mercoledì 17 giugno ha ricevuto una visita particolare, il Ministro dell’Istruzione si è presentata per parlare con studenti e professori.

Prima di entrare in aula ha dichiarato: “Hanno dato tutti una grande prova di maturità e resilienza. Ci tenevo a dare un messaggio di vicinanza molto concreto, ci sono territori che hanno sofferto più di altri, quindi hanno dovuto mettere ancora più impegno e responsabilità per affrontare questi Esami di Stato in presenza”.

Simone è uno dei maturandi che ha sostenuto la prova all’Istituto Giulio Natta. Qui racconta come è andata.

Vittoria è una studentessa del liceo Paolo Sarpi che afferma di essere soddisfatta della prova sostenuta.