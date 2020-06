Covid, le opposizioni si uniscono per Scandella presidente della Commissione d’inchiesta

Tutti i gruppi di opposizione in Consiglio regionale hanno raggiunto l’accordo sul nome del collega del Partito Democratico Jacopo Scandella per la presidenza della commissione d’inchiesta sull’emergenza Covid in Regione Lombardia. A PD e M5S, che lo avevano sostenuto dall’inizio, si sono aggiunti Più Europa (Michele Usuelli), Italia Viva (Patrizia Baffi), Lombardi Civici Europeisti (Elisabetta Strada) e Niccolò Carretta (Azione). Il candidato unico indicato dalle opposizioni, quindi, è Jacopo Scandella, che nelle tornate precedenti aveva raccolto 28 voti.

Per il ruolo di consigliere segretario della commissione, le forze di minoranza sosterranno Elisabetta Strada (LCE).

In una nota congiunta, i gruppi sopra indicati dichiarano: “La nostra priorità è far partire la commissione per mettere in luce ciò che non ha funzionato nella gestione dell’emergenza e ciò che può e deve cambiare per evitare che qualcosa del genere accada in futuro. Lo dobbiamo ai lombardi e a tutti quelli che hanno sofferto per questo virus. Oggi le opposizioni sono unite e indicano un candidato presidente: ora sta alla Lega e ai suoi alleati dare finalmente il via ai lavori, eleggendo il consigliere indicato dalle minoranze come prevede lo Statuto.”

“Ringrazio tutte le colleghe e i colleghi delle forze di minoranza per aver indicato il mio nome – dichiara Jacopo Scandella -. La richiesta di chiarezza e di verità è trasversale alle appartenenze politiche e tutti i cittadini si aspettano dalle istituzioni la capacità di imparare dai propri errori. La commissione deve servire a questo, a condurre un serio lavoro di indagine e di valutazione delle mancanze nella gestione dell’emergenza Covid, a tutti i livelli, per evitare che si ripetano in futuro.”