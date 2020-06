“Come ci sta cambiando il virus?”, incontro online con Silvano Petrosino

Mercoledì 17 giugno dalle 21 alle 21.45 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube delle Acli di Bergamo è previsto il nuovo appuntamento del percorso dal titolo “Un nuovo inizio”, il live streaming delle Acli di Bergamo per immaginare gli scenari dopo l’emergenza. Un percorso di conversazioni per tentare di rispondere alle domande: “Come ci sta cambiando il virus? Come saremo cambiati dopo il virus?”.

Ospite della prossima puntata sarà Silvano Petrosino, uno dei più apprezzati filosofi italiani. Professore ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna Teorie della Comunicazione e Antropologia religiosa e media. Oggetto dei suoi studi sono la natura del segno, il rapporto tra razionalità e moralità, l’analisi della struttura dell’esperienza con particolare attenzione al rapporto tra la parola e l’immagine, il desiderio e l’umano.

Per partecipare è sufficiente collegarsi mercoledì alle 21.00 a uno di questi due link:

https://www.facebook.com/aclibergamo/

https://www.youtube.com/ACLIBergamo/

