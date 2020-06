Clusone, mucca dispersa per 24 ore: viene ritrovata, ma muore poco dopo

Triste epilogo per la mucca recuperata nella serata di mercoledì 17 giugno dai Vigili del fuoco di Clusone: l’animale alla fine non ce l’ha fatta.

L’esemplare, in stato di gravidanza, si trovava in alpeggio nei prati di Pianone ed è scappato insieme a tutta la mandria nella serata di martedì 16. Fortunatamente la mandria è stata radunata nella serata stessa, mentre la mucca in questione è rimasta dispersa.

Dopo una giornata di ricerche, è stata avvistata in una zona boschiva sotto il rifugio San Lucio: l’animale era affaticato, ma vivo. I Vigili del fuoco di Clusone sono intervenuti tempestivamente; sul posto è giunto anche l’elicottero dei pompieri alzatosi in volo da Bologna.

Il recupero della mucca a Clusone

Le operazioni di recupero, supportate anche dagli operatori della Protezione civile di Clusone, sono durate qualche ora. La mucca è stata tratta in salvo tramite l’ausilio del verricello: in un primo memento sembrava fosse in buona salute, ma poi è stato constatato il decesso.