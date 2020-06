“Cambiare la sanità in Lombardia”, dibattito sul criticità e possibili soluzioni

“Cambiare la sanità in Lombardia“. Questo il titolo di un incontro organizzato dal Partito Democratico della Città di Bergamo mercoledì 17 giugno alle 21 sulla pagina Facebook @pdcittadibergamo.

Interverranno il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, la deputata Elena Carnevali, il consigliere regionale Jacopo Scandella, il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo e la dottoressa Regina Barbò, medico.

Dopo i saluti dei segretari provinciale e cittadino Davide Casati e Roberto Mazzetti, gli interventi saranno coordinati da Massimo Camerlingo, primario di neurologia al Policlinico San Marco di Zingonia.

“Il Partito Democratico, oltre a chiedere chiarezza e ad aver posto ripetutamente il nodo della responsabilità politica della maggioranza in Regione nella gestione di questa crisi e nelle scelte che hanno dettato l’orientamento del sistema sanitario – spiega Jacopo Scandella – oggi intende lavorare con le professioni, gli operatori, i cittadini, alla costruzione di una proposta di riforma”.

Gli organizzatori spiegano: “Ci stiamo lentamente lasciando alle spalle un’emergenza sanitaria che ha messo in luce diversi punti deboli del nostro sistema sanitario ed alcune evidenti inadeguatezze che nella nostra Regione sono state probabili concause dell’inefficace gestione della crisi, con conseguenze umane, sociali ed economiche drammatiche. L’incontro si propone come un momento per riflettere sulle criticità emerse e sulle possibili soluzioni per il futuro”

Qui tutte le info sull’evento: https://www.facebook.com/events/2653738214947384/

Il programma prevede:

Saluti

Roberto Mazzetti segretario Cittadino PD

Davide Casati segretario provinciale PD

Inquadramento del lavoro avviato dal Partito Democratico a cura di Jacopo Scandella, Consigliere Regionale PD

Intervengono:

Guido Marinoni, Presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo

Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo

Elena Carnevali, Deputato

Coordina la discussione: Massimo Camerlingo primario di neurologia presso il Policlinico San Marco di Zingonia

Contributo di Regina Barbò medico, Circolo 1 PD Bergamo.