Bergamo, protocolli di sicurezza e la ministra Azzolina: parte la maturità ai tempi del virus

Questa mattina, mercoledì, i primi degli 8500 studenti bergamaschi iniziano un esame di Maturità che resterà nei libri di storia e soprattutto nella loro vita segnata da mesi senza scuola per colpa di una pandemia che ha travolto il mondo, ma soprattutto la loro provincia. Lo testimonierà l‘arrivo della ministra Lucia Azzolina che ha scelto proprio Bergamo, l’Istituto Giacomo Quarenghi, per inaugurare la Maturità, testimoniare la propria vicinanza e “ringraziare gli studenti, i docenti, i commissari e tutto il personale. Dirò loro che sono stati un grande esempio che ci aiuterà anche in vista di settembre” ha annunciato.

A causa del Coronavirus l’esame sarà speciale del tutto inusuale, senza precedenti nella storia della scuola italiana: dopo il blocco alle lezioni “in presenza” di quest’inverno, è stato completamente rivoluzionata.

Il protocollo di sicurezza prevede l’uso della mascherina che si potrà togliere durante l’esame se garantito il distanziamento di 2 metri, e stanze areate. Oltre a questo sarà necessario avere un’autocertificazione sullo stato di salute. A Bergamo come supporto, sono stati avviati gratuitamente 50mila test sierologici gratis per i cittadini dai 18 ai 64anni e non mancano maturandi che prima dell’esame scolastico passano a fare quello per il Covid.

L’esame consisterà solamente in un orale interdisciplinare. Il colloquio è della durata prevista di un’ora: si partirà dalla discussione di un breve testo già affrontato a lezione, successivamente al candidato verrà sottoposto del materiale scelto dalla commissione. Il materiale sarà costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema e sarà la via per approfondire i nodi essenziali delle diverse materie. Prima di terminare, gli studenti dovranno presentare un elaborato multimediale sull’alternanza scuola-lavoro e discutere tematiche relative a “Cittadinanza e Costituzione”. Il voto sarà in centesimi, fino 60 punti assegnati in base alla media voto degli ultimi tre anni e fino a 40 per il colloquio orale.

Le difficoltà organizzative, soprattutto nella Bergamasca, non sono mancate. Molti professori, preoccupati per la difficile situazione sanitaria e le incertezze sulla sicurezza, non avevano dato disponibilità per la maturità. A maggio ben 85 commissioni su 205 non avevano ancora un presidente. Per cercare una soluzione, la Direzione scolastica provinciale ha inviato ai direttori degli istituti comprensivi e agli insegnati con oltre 10 anni di attività, un “un caldo invito” di rispondere positivamente alla chiamata. L’alternativa era ricorrere alle precettazioni, fortunatamente non si è arrivati a questo punto, al momento dell’insediamento c’erano tutti.

Oltre che per gli insegnati, questa maturità sarà complicata per gli studenti, loro si sono preparati solo con le lezioni online. Anche il fattore mentale sarà importante, l’anno scorso il voto si spalmava su tre prove, quest’anno ci si gioca tutto in una mattinata, ma come dicono loro “La vera maturità è stata affrontare questo periodo di emergenza”.

Buona fortuna a tutti!