“Reflections” è il cortometraggio giusto nel momento giusto

Girovagando per il web, tra un video di scrocchiate cervicali ASMR e una “fat animals falling top compilation 2017”, mi sono imbattuto in un breve video di 17 minuti dal titolo tanto semplice quanto misterioso: “Reflections by Sarah Zeryab”.

Non so bene come mai l’algoritmo di YouTube abbia pensato che fosse il caso di consigliare a un utente interessato prevalentemente al calcio e agli animali sovrappeso un corto di questo genere, ma evidentemente ci ha azzeccato vista la prontezza con cui ho aperto il video.

Tale contenuto, inserito dalla piattaforma nella categoria “film e animazione”, altro non è che la cronaca della vita di Sarah, ragazza araba che, come tante risiede in Libano, a Beirut, e il cui unico mezzo per parlare con i genitori, per tre lunghi anni, è stato solamente Whatsapp.

Proprio quello stesso social che tutti noi apriamo decine di volte al giorno per chiedere agli amici di uscire, farci aiutare in un compito, mandare una selfie con espressioni strane e tanto altro; proprio quello stesso social dalla simpatica icona verde che noi usiamo con tanta leggerezza però per altri individui, più di quanti possiamo immaginare, è l’unico modo per rimanere in contatto con chi è più caro, specialmente se questi è in bilico tra la vita e la morte.

I genitori di Sarah infatti non vivono con lei, ma sono bloccati in Siria, a Damasco per la precisione, a causa della guerra civile ancora in corso e iniziata nel lontano 2011.

Tanto per la cronaca, Damasco dista più o meno a 2 ore di auto da Beirut. Due ore di auto, 110 km e un confine da superare.

Detto così sembra poco vero?

Tale percorso, infatti, è probabilmente il medesimo che moltissimi percorrono ogni estate per recarsi in vacanza, senza nessun impedimento o problema nel farlo, eccezion fatta per l’eventuale coda che si troverà al casello autostradale.

Beh purtroppo ci sono tante zone nel mondo in cui la vita non è così facile, in cui anche solo uscire di casa può significare essere rapiti e uccisi, in cui ogni giorno ci si addormenta sperando di svegliarsi quello dopo e in cui, benché geograficamente vicina, la libertà non è mai stata così lontana.

La storia inizia con la voce narrante di una donna araba, apparentemente anziana e singhiozzante, che racconta a Sarah come la guerra e i bombardamenti abbiano messo sottosopra casa loro.

“Tutte le tue cose che c’erano sullo scaffale sono sparse, la cassettiera del letto si è aperta. I tuoi libri sono sparsi in giro in sala, le tue scarpe e i tuoi trucchi sono per terra, cos’altro ti posso dire?”.

Mentre viene descritto tale scenario, sullo schermo vengono inquadrate le stanze di una casa completamente distrutta, probabilmente la stessa di cui sta parlando la donna, senza mobili, senza porte, piena zeppa di detriti, con appena qualche parete a dividere i locali e buchi di proiettili nell’ordine delle decine di migliaia a fare da arredamento.

La scena è desolante e man mano che ci addentriamo nell’abitazione non possiamo fare a meno di chiederci come sia possibile arrivare a tale miseria e disumanità, quando all’improvviso, con un brusco taglio, veniamo scaraventati su di tavolo rosso su cui è appoggiato un vecchio IPhone con lo schermo rotto è consumato.

Una mano con lo smalto, probabilmente di Sarah, inserisce il codice e apre Whatsapp.

La chat che ci viene mostrata è quella con suo padre in cui è presente un breve audio in cui questi le canta un brano di Umm Kulthum, cantante e attrice egiziana del secolo scorso, per ricordarle quanto la ami anche a distanza.

A questo punto assistiamo a una discussione tra Sarah e quella che probabilmente è sua madre sull’utilizzo del velo per le donne e sulle rigide regole di condotta della religione islamica, sottolineando la distanza culturale tra le nuove generazioni e quelle vecchie, che invece sono cresciute con ideali completamente diversi.

Nella scena successiva la madre riprende il racconto: “Cosa provo? I miei sentimenti sono morti molto tempo fa, quando ognuno di voi è andato a vivere in altre nazioni. Ora ho perso te, la casa e tutto il resto!”.

Seguono poi altre immagini e filmati di repertorio volutamente poco chiari, vediamo una donna in riva al mare, una festa di compleanno e una scena in un Sarah riflette alla finestra di casa sua mentre si trucca.

La riflessione finale è incentrata su di un incubo in cui i suoi genitori l’abbandonano e su come questa guerra infinita stia ribaltando i ruoli, trasformando “i genitori in bambini che divorano ricordi del passato”, chiudendo il tutto chiedendosi se in questi anni il loro aspetto sia cambiato.

La durata di questo video è senz’altro inversamente proporzionale al suo valore artistico e all’ampiezza dello spettro di emozioni che scaturirà in noi, passando con grande maestria dalla desolazione alla tenerezza, passando per la sentita commozione dovuta all’immedesimazione che ognuno di noi prova per Sarah.

Lontana, abbandonata, colpevole per aver lasciato casa sua anni addietro e, più di tutto, non in grado di salvare coloro che ama.

Toccante e profondo, “Reflections by Sarah Zeryab” è un piccolo gioiello indipendente che tutti, almeno una volta, dovrebbero vedere nella vita per ricordarsi sempre di apprezzare quanto abbiamo, perché altri non ce l’hanno e non lo avranno mai.