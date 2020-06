Nero a metà, Made in Sud o Mentana? La tv del 16 giugno

Per la prima serata in tv, martedì 16 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Nero a metà”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Viva gli sposi” e “Le verità nascoste”. Nel primo, il filmato di un uomo brutalmente assassinato viene inviato in contemporanea a due donne: cosa ci sarà dietro? Alba scopre un segreto legato alla scomparsa di sua madre, mentre Carlo non riesce a digerire che Malik stia con sua figlia e proprio questa relazione rende sempre più difficili le indagini sul caso Bosca.

Nel secondo, Carlo e Malik indagano sulla morte del giovane rampollo di una ricca famiglia romana ritrovato sulla riva del Tevere. Carlo prova a ricucire il rapporto con Cristina, mentre finalmente riesce a trovare un nuovo tassello da aggiungere al caso Bosca. Malik deve prendere una decisione lavorativa molto difficile.

Su RaiDue alle 21.20 prende il via la nuova stagione di “Made in Sud”. Nuova edizione per il tradizionale Show comico partenopeo di Raidue. Alla conduzione Fatima Trotta e Stefano Di Martino, affiancati da un cast di comici composto da volti nuovi e personaggi collaudati. Con la partecipazione straordinaria di Biagio Izzo.

Su Italia 1 alle 21.25 “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “Speciale Bersaglio mobile” condotto da Enrico Mentana.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.30 c’è “Cado dalle nubi”; su Rai4 alle 21.20 “47 metri”; su Rai5 alle 21.15 “Come un tuono”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Butter”; su La5 alle 21.05 “Blue crush 2”; su Iris alle 20.55 “Shenandoah – La valle dell’onore”; e su Italia2 alle 21.15 “Scuola di polizia”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Mai dire Gallery” e su Real Time alle 21.20 “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.