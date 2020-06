Nel laboratorio da migliaia di tamponi al giorno: “Oggi per il Covid, poi per diagnosi più veloci”

Processare migliaia di tamponi al giorno, accelerando le diagnosi nei sospetti casi di contagio da Covid-19: è l’obiettivo primario con il quale è nato un progetto spinto dal Distretto Rotary 2042 in collaborazione con l’Asst Bergamo Est e affiancato da Porsche Consulting e Multiply Labs, che entro la fine di giugno dovrebbe portare alla piena operatività di un innovativo laboratorio nel presidio ospedaliero territoriale di Calcinate.

Il macchinario innovativo di Calcinate: in alto il dottor Montanelli

A guidarlo il dottor Alessandro Montanelli, bergamasco di Brusaporto, primario di Medicina di Laboratorio Analisi dell’ospedale Bolognini di Seriate dove in tutti questi mesi sono stati processati circa un centinaio di tamponi al giorno, a partire dai primi giorni di marzo.

Un periodo nel quale ci si è resi presto conto che l’enorme richiesta del territorio era difficile da evadere in tempi brevi, perché la domanda si moltiplicava in maniera esponenziale giorno dopo giorno.

È proprio questo il dato che rende chiarissima la dimensione straordinaria dell’iniziativa, che velocizzerà almeno di 10 volte i responsi: analisi veloci, in quantità massiva, per circoscrivere e isolare gli ultimi focolai.

Il Presidio Ospedaliero Territoriale di Calcinate, individuato dal direttore generale dell’Asst Bergamo Est Francesco Locati come ideale per ospitare tutta la strumentazione, assumerà così un ruolo di prestigio all’interno dell’organizzazione sanitaria locale e regionale: qui, da giorni, fervono i preparativi per il montaggio delle robotizzazioni e le prove sul campo (prima con acqua, poi con i reagenti) per dare il via definitivo al progetto che, se non ci saranno intoppi di natura burocratica o di fornitura dei materiali che arrivano dall’estero, dovrebbe essere realtà tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio.

“Onorato del progetto, ed è affascinante vedere come nel progetto siano stati coinvolti tanti attori, dalla solidarietà alle università (Politecnico di Milano e Università di Brescia ndr) – spiega il dottor Alessandro Montanelli – Oggi questa robotizzazione è dedicata a mettere a punto un esame per la ricerca dell’Rna virale del Covid, con metodiche di biologia molecolare, ma un domani potrà essere impiegata in altro modo. Augurandoci che non si verifichi in autunno una seconda ondata della malattia, questo laboratorio potenzialmente può essere un centro pilota per procedure diagnostiche su altre ricerche in campo genetico”.

L’ondata pandemica che ha travolto la Bergamasca ha infatti reso evidente l’importanza di avere una tempistica molto contenuta per la diagnostica di laboratorio: esami che, da sempre, si danno per scontati ma che, in realtà, richiedono sforzi notevoli e procedure non semplici.

Nell’iter diagnostico di un paziente il ruolo degli esami laboratoriali è di assoluto rilievo, specialmente in situazioni critiche come quelle sperimentate negli ultimi mesi: la soluzione Calcinate, in quanto unica e innovativa, non è stata “chiavi in mano”, ma ha richiesto grande applicazione e studio nella fase di assemblamento. Tutto ciò consentirà però di avere un centro altamente specializzato, snello e adattabile.

Una volta messo a punto, in laboratorio lavoreranno circa una dozzina di persone tra dirigenti e tecnici, supportati da remoto da un servizio di assistenza per le questioni informatiche e biomeccaniche.

Ma come funzionerà questo macchinario, sviluppato dalla startup americana OpenTrons, che promette di processare mille tamponi ogni 8 ore? Sostanzialmente replicherà l’attività di un laboratorista, ma amplificandola e ottimizzando i processi. Tutto comandato da computer, quindi altamente flessibile sull’attività cui destinarlo, dalla ricerca di virus agli esami genetici.

Alla base c’è una tecnica di biologia molecolare chiamata “reazione a catena della polimerasi” (PCR, Polymerase Chain Reaction), che consente di amplificare la molecola Rna del virus e ottenere così una grande quantità di materiale genetico da identificare, studiare e analizzare.

L’intero progetto ha richiesto donazioni per circa 400mila euro alle quali ha partecipato anche l’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, che già si era fatta promotrice dell’arrivo della Tac mobile capace di evidenziare precocemente nei pazienti alterazioni radiologiche polmonari compatibili con la diagnosi di infezione da Covid19.

“In questo periodo dell’anno, solitamente, la nostra associazione si occupava dell’organizzazione del tradizionale spettacolo al Creberg con il quale inauguriamo la nuova stagione benefica – sottolinea Giovanni Licini, motore dell’Accademia – In questa situazione di emergenza, invece, ci siamo dedicati anima e corpo a un nuovo progetto che potesse aiutare il nostro territorio. Abbiamo così acquistato materiale, provette e reagenti dagli Stati Uniti, per circa 70mila dollari, fatto recapitare direttamente al presidio di Calcinate: una donazione fortemente voluta, per la nostra gente”.

Il progetto, però, non si ferma qui: a Calcinate è previsto l’arrivo anche di un’altra linea di robot OpenTrons finanziata da un secondo Global Grant della Rotary Foundation.