Gamba schiacciata sotto un serbatoio: l’infortunio alle Officine di Carvico

Infortunio sul lavoro alle Officine Meccaniche FAI di Carvico. Martedì alle 13.30 l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo è arrivata in via don Pedrinelli 36, dove c’è l’impianto per la produzione e progettazione di componenti e apparecchi a pressione in acciaio ed altre leghe per industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere.

M.F., un lavoratore di un’azienda in appalto (ditta Donelli di Cuggiono in provincia di Milano, verniciature e sabbiature) che stava operando all’interno della FAI, ha subìto lo schiacciamento di una gamba con un peso, riportando un forte trauma a tibia, perone e piede.

Dai primi accertamenti sembra che il lavoratore, mentre stava eseguendo ritocchi di verniciatura, abbia sbilanciato un lungo serbatoio metallico che gli è caduto sulla gamba e sul piede sinistro.

E’ rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.

Sul posto, insieme ai Carabinieri, il personale tecnico dell’ATS, Ufficio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Bonate Sotto, per avviare l’inchiesta tesa a ricostruire la dinamica dell’evento.