E-commerce e piccole imprese: webinar gratuito per sviluppare business online

Gli ultimi dati sull’e-Commerce in Italia parlano di un aumento degli acquisti online da parte dei consumatori. Ma a fatturare sono spesso imprese straniere.

Cosa deve fare, allora, una piccola impresa per attivare uno shop online? Quali sono gli elementi chiave per vendere sul web? E quali le soluzioni organizzative che propone il mercato?

Per rispondere a queste domande (e in vista dell’uscita del Bando “E-Commerce 2020: nuovi mercati per le imprese lombarde”), Confartigianato Imprese Bergamo ha organizzato un webinar gratuito giovedì 18 giugno, alle 17. Un team di esperti analizzerà il tema dell’e-commerce per aiutare le piccole imprese a sviluppare un efficace marketing mix per il business online.

Per avere ulteriori informazioni:

Ufficio Internazionalizzazione (tel. 035.274.284: internazionalizzazione@artigianibg.com).